“Peaches” de Super Mario Bros: así puedes cantarla desde tu celular

La nueva película de Mario Bros se ha vuelto todo un fenómeno que tanto infantes y adultos están disfrutando dentro y fuera de los cines. Si bien hay muchas escenas que podrían convertirse en las favoritas de las personas, hay una de ellas que se posicionó como un éxito, estamos hablando de la canción que Bowser le dedicó a la Princesa Peach.

La canción titulada “Peaches”, fue compuesta por el actor y músico Jack Black y sólo bastó una escena en la película de Super Mario Bros para que ésta se convirtiera en un éxito mundial generando miles de comentarios positivos y muchas ganas de aprender la letra de la canción para cantarla en cualquier momento del día, pero esto no se limita únicamente a aprenderte la parte que sale en la película, sino que puedes convertir tu celular (iOs o Android) en un karaoke y así llevar “Peaches” a otro nivel.

La película fue estrenada el pasado 5 de abril.

¿Cómo cantar “Peaches” en karaoke?

Primero que nada, debes tener instalada la aplicación Spotify (la puedes descargar desde la Play Store o App Store) o Apple Music (para iPhone), en ambos casos deberás crear una cuenta si es que aún no la tienes y a partir de ahí cambian los pasos para cada una de ellas:

Para cantar desde Spotify:

Abre la aplicación desde tu teléfono, si es tu primera vez usándola deberás crear una cuenta con algunos datos que aparecerán en tu pantalla.

En el buscador de la aplicación, escribe “ Peaches de Jack Black ”.

de ”. Elige la primera opción y espera que cargue la canción .

. Una vez que comience a sonar la música, da clic en la barra inferior para ver la canción en la pantalla completa.

El primer resultdo es la canción completa, sólo debes dar clic en ella.

Desliza hacia arriba y se desplegará la letra de la canción que se irá iluminando de acuerdo con la letra.

Desliza hacia arriba la barra de color para ver la letra y da clic en las flechas para llevarla a pantalla completa.

Finalmente, podrás entonar el tema al ritmo de la canción mientras lees la letra.

Para cantar desde Apple Music:

Recientemente, Apple Music incorporó la opción de karaoke a su reproductor y básicamente son los mismos pasos que para Spotify.

Abre la aplicación de Apple Music en tu iPhone .

en tu . Busca “ Peaches de Jack Black ” y selecciona la primera opción.

de ” y selecciona la primera opción. Toca en el ícono que te da acceso a la letra .

. De inmediato, te aparecerá un nuevo control de volumen.

Tras esto, desliza hacia abajo para reducir la voz del cantante y listo.

Con estos pasos sencillos podrás cantar “Peaches” las veces que quieras, e incluso aprenderte la letra para no depender del karaoke que has creado dentro de tu teléfono. Además, esta opción no sólo funciona para esta canción ya que puedes hacer lo mismo con cualquier otra melodía.

