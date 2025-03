La canción que rechazó Michael Jackson y que Madonna hizo famosa

En 1987, Madonna Louise Ciccone, conocida de forma mundial como Madonna lanzó una de las canciones más representativas que ha tenido y que la llevarían a introducir su estilo musical en otros países, principalmente los de América Latina, se trata de La Isla Bonita, una balada romántica que habla sobre un paraíso tropical ficticio.

La Isla Bonita fue escrita por la misma Reyna del Pop, en colaboración con Patrick Leonard y Bruce Gaitsch y que trata sobre un lugar, que muchas veces se ha especulado que se encuentra en el Caribe, siendo destinos como Jamaica, Barbados, las Bahamas y hasta Puerto Rico, los cuales se han mencionado que podrían encajar a la perfección con las cualidades que describe la canción.

Cabe destacar que la misma Madonna ha declarado que La Isla Bonita en realidad no existe y que solo evoca a un paraíso ficticio. Con una melodía envolvente, percusión caribeña y toques flamencos en la guitarra, la canción evoca una atmósfera de ensueño que transporta a los oyentes a un destino exótico.

La letra de la canción habla de un lugar imaginario llamado San Pedro, en donde la protagonista recuerda con nostalgia un amor pasado y los días soleados en esa isla paradisíaca, convirtiéndola en una canción de escapismo y romanticismo.

El éxito de La Isla Bonita fue tal que en varios países encabezó las listas de éxitos, siendo la número uno por varias semanas, además su videoclip, dirigido por Mary Lambert, refuerza el imaginario latino con imágenes de calles estrechas, vestimenta inspirada en el flamenco y una Madonna que alterna entre dos personajes: una mujer piadosa y otra sensual y apasionada.

La canción de La Isla Bonita combina ritmos latinos y del pop en inglés Foto: Youtube

¿Por qué Michael Jackson rechazó la canción de La Isla Bonita?

Antes de que la voz de Madonna diera vida a la letra de la canción de La Isla Bonita, se había pensado en otra persona para interpretar dicha melodía y fue así que Patrick Leonard la había ofrecido al Rey del Pop, Michael Jackson pues el estilo vocal del cantante pudo ser clave para que la canción también tuviera un éxito mundial.

Sin embargo, el cantante estadounidense rechazó esta canción debido a que en ese entonces gozaba de la fama y el éxito que le había dado su sexto albúm de estudio "Thriller", el cual cuenta con el éxito mundial homónimo y cuyo video clip es considerado uno de los primeros cortometrajes del cantante pop.

Fue el mismo Michael Jackson quien habría declarado que por el momento no estaba interesado en los ritmos latinos o música semejante, pues además de Thriller, en este albúm se dieron a conocer éxitos como "Beat It" y "The Girl Is Mine". Por esta razón fue Madonna la que decidió interpretar La Isla Bonita, la cual se convirtió en un referente de la mezcla de la cultura pop latina y americana.

Hoy en día, La Isla Bonita sigue siendo un clásico que demuestra la versatilidad de Madonna y nos recuerda la estrecha conexión entre dos de las figuras más grandes de la historia de la música. Esta canción ha sido motivo de grandes covers como el que realizó la cantante Alizée y el mismo Ricky Martin.

Ha casi 40 años desde su lanzamiento, La Isla Bonita sigue siendo un himno que evoca el deseo de viajar, disfrutar del amor y dejarse llevar por la magia de la música.