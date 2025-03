Pareja emo se compromete frente a su hija en la Marcha Emo: "¿Aceptarías ser mi esposa Triz Moon?" | VIDEO

¡Que viva el amor! La Ciudad de México fue testigo este sábado 15 de marzo de uno de los momentos más icónicos en lo que respecta a las culturas suburbanas, pues los emos salieron a las calles para realizar la Marcha Emo 2025 que no sólo nos dejó música en vivo, looks con ropa negra y estampados a rayas o cuadros, además de los cierres viales en las principales avenidas de la capital. Y es que un momento viral ha conquistado el Internet, ¡por una propuesta de matrimonio!

Pues un joven le entregó el anillo a su novia mientras ambos participaban felizmente en la marcha que se volvió viral desde hace algunas semanas en redes sociales. El momento fue captado por algunos emos que se dieron cita a la manifestación pacífica, pero las primeras imágenes de este icónico suceso fueron compartidas por Telediario, quien fue testigo de una bonita historia de amor, pues la pareja se comprometió frente a su hija.

De acuerdo con el relato, la propuesta de compromiso ocurrió a las afueras del Palacio de Bellas Artes, por donde también pasó el contingente. El video viral muestra a un grupo de personas vestidas de negro y con sus looks que dictan las tendencias del movimiento, afuera de uno de los portones del emblemático edificio un par de jóvenes extendieron una cartulina con letra que también sigue las tendencias emos y en la que se leía: "¿Aceptarías ser mi esposa Triz Moon?".

Ante el momento, los gritos de los presentes se hicieron presentes, mientras que la pareja no cabía de la emoción por haberse comprometido y momentos después de que la mujer le dio el "sí, acepto", a su pareja, un beso, abrazos y un momento único lleno de aplausos y gritos de emoción hicieron estallar la plaza del Palacio de Bellas Artes. Algo que también llamó la atención fue que una niña pequeña se encontraba presente en la propuesta de matrimonio, ¡y resultó ser la hija de ambos!

Emos se comprometen en la Marcha Emo 2025

La emoción hizo que el joven invitara a su hija a ser parte del momento al incluirla en la propuesta de matrimonio, cargarla y unirse en un abrazo de tres, eso sí, la bride to be no podía contener la emoción y felicidad del momento. Por su parte, los emos presentes en la Marcha Emo no paraban de gritar de emoción, además de echarles porras como "beso, beso", que por supuesto, complacieron.

Tras recibir el "sí" por parte de su novia, el joven ofreció unas palabras al medio antes citado en las que explicó que se le ocurrió pedirle matrimonio a su novia tras un año de relación. Allí mismo, explicó que aunque ella no es la madre biológica de su hija pequeña, su apoyo ha sido fundamental y es por ello que decidió dar el siguiente paso y llegar al altar.

"No es la mamá biológica de mi hija, obviamente me ha demostrado muchas cosas que digo, no cualquiera se avienta el papel con una niña que no es suya. Me ha demostrado muchas cosas que me llevaron a tomar la decisión", mencionó a Telediario.