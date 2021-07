Jack Black cuenta con un proyecto musical llamado Tenacious D, junto con Kyle Gass, mismo que se dedica a utilizar la música de manera satírica, pero también han mostrado sus influencias en este rubro de las bellas artes.

En este sentido, el dúo volvió a las redes sociales para colocar un video en donde interpretaron un par de canción de The Beatles: "You Never Give Me Your Money" y "The End".

Brillante adaptación

Los temas fueron publicados con un video muy divertido en donde Jack Black da muestras de sus dotes en la actuación. La grabación es en blanco y negro en donde Kyle Gass porta una peluca estilo beatle.

Posteriormente, el video atraviesa por distintos pasajes y al momento de llegar al solo de batería de Ringo Starr en "The End", es Jack quien lo interpreta con distintos sonidos elaborados con voz, lo mismo sucede cuando se interpretan los solos de guitarra en la misma canción.

Éxito en YouTube

El video ha sido un éxito en YouTube en donde han registrado casi 100 mil reproducciones. De esta manera, el dúo dio una demostración de que se pueden versionar canciones del Cuarteto de Liverpool de manera brillante.

Al final de la grabación, Black y Gass se encuentran en una playa con trusa y deciden ingresar al mar al momento que termina la música. El final viene con una toma al cielo y la palabra "fin" en español.

