The Beatles: Así fue la grabación de "Abbey Road", su ÚLTIMA OBRA MAESTRA al borde de la SEPARACIÓN

El último álbum que grabó The Beatles se editó a los pocos días de que John Lennon anunciara a sus compañeros que abandonaba a la banda.

«Abbey Road» fue el canto de cisne para los británicos después de las caóticas sesiones de grabación para el álbum «Get Back» (después nombrado «Let It Be»), de principios de 1969.

Las fricciones entre los miembros llegó a un punto álgido cuando John Lennon, George Harrison y Ringo Starr decidieron nombrar a Allen Klein como nuevo representante sin el consentimiento de Paul McCartney. Así que para la primavera de aquél año, The Beatles prácticamente ya no existía.

Obra maestra

Pero, a pesar de las diferencias, aun debían entregar un álbum a Apple, por lo que se reunieron para entrar al estudio. "Sabían que era el último que grabarían juntos", dijo George Martin, su productor, "así que las sesiones fueron muy agradables".

No sorprende que el álbum contenga un sonido muy ecléctico, con arreglos que asemejan a una ópera rock. Fue un clásico al momento de su lanzamiento.

John Lennon aportó la espesa «I Want You (She's So Heavy)» donde utilizó una máquina de viento y decidió terminar la canción abruptamente; «Because» (con unas armonías hermosas), «Sun King», «Mean Mr. Mustard» y «Polynthen Pam».

A su vez, Paul fue la mente maestra para el medley que cierra el disco: «Golden Slumbers»/«Carry That Weight»/«The End»; y la enorme «Oh! Darling». George Harrison, que ya había dado muestras de virtuosismo como autor en «Revolver» y en el 'Álbum Blanco' contribuyó con dos canciones que lo consolidaron como letrista: «Something» (¿la mejor canción de amor de todos los tiempos?) y «Here Comes The Sun».

El último álbum juntos

«Abbey Road» fue el segundo álbum del cuarteto en contener una canción de cada integrante, pues Ringo escribió «Octopus Garden».

Pero el tema clave es «Come Together»; Lennon se inspiró en «You Can't Catch Me» de Chuck Berry; Paul sugirió alentar el ritmo. Mientras que Ringo se inventó un redoble brillante en cuanto escuchó el riff de bajo, a lo que se sumó George a la guitarra líder. Un momento mágico. Fue la última canción que tocaron juntos.

Por RODRIGO CASTILLO.