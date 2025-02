La vez que Marianne Gonzaga acusó a su ex de violentarla, después explicó que era un experimento social

A lo largo de esta semana el nombre de la creadora de contenido, Marianne Gonzaga, ha estado en tendencia en las distintas plataformas digitales tras ser detenida por apuñalar en repetidas ocasiones a Valentina Gilabert, actual pareja sentimental de su exnovio.

Después de la agresión, Marianne Gonzaga fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mientras que Valentina Gilabert fue trasladada a un hospital en donde su estado de salud es reportado como delicado debido a las 14 puñaladas que recibió.

Ahora, la influencer y creadora de contenido, Marianne Gonzaga, volvió a colocarse en boca de todos después de que usuarios en TikTok recordaran la ocasión en que hizo una supuesta "campaña de marketing" en la que acusó de violencia a su novio José Said Becerril.

Noticias Relacionadas Detienen a una mujer por la muerte de Adán Manzano, periodista mexicano que cubría el Super Bowl

La influencer está detenida. Foto: Marianne Gonzaga

Marianne Gonzaga y la vez que acusó de violencia a su ex

Después de su detención por apuñalar a Valentina Gilabert, Marianne Gonzaga sigue apareciendo en las principales tendencias de búsqueda. Ahora en TikTok circula un video de una controversia que protagonizó durante su embarazo y que involucró de manera directa a su ex, José Said Becerril.

En las imágenes vemos a Marianne Gonzaga acusar de malos tratos a su entonces pareja sentimental, José Said Becerril. En una de las grabaciones la joven incluso dice que José Said no se está haciendo responsable de su paternidad, generando distintas reacciones entre los internautas.

Después de que su denuncia se volviera viral, Marianne Gonzaga reapareció en sus redes sociales para compartir una historia explicando que las acusaciones contra José Said eran completamente falsas y que todo se trataba de una campaña de marketing en apoyo a la violencia contra la mujer.

Tiempo después la creadora de contenido e influencer confesó que sí fue víctima de agresiones por parte de su expareja, José Said, y que eso la motivó a subir el contenido, sin embargo, después solucionaron sus problemas y seguían juntos como pareja.

¿Qué le pasó a Marianne Gonzaga?

Marianne Gonzaga es una reconocida influencer y creadora de contenida que fue detenida en la Ciudad de México tras agredir a Valentina Gilabert, la actual pareja sentimental de su exnovio. La joven de 17 años es investigada por lesiones graves y actualmente está recluida.

Sigue leyendo:

Valentina Gilabert fue sometida a una reconstrucción de mano, su condición de salud es grave