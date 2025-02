Salen a la luz audios que narran lo que supuestamente ocurrió el día del ataque de Marianne Gonzaga a Valentina Gilabert

El pasado 5 de febrero los nombres de Marianne Gonzaga y Valentina Gilabert se convirtieron en tendencia luego de que trascendió que la autonombrada “Mommy Blogger” atacó de manera brutal a la joven modelo, pues presuntamente Valentina sostiene una relación sentimental con el exnovio de Gonzaga.

Marianne atacó a Valentina con dos cuchillos provocando en la modelo más de una decena de heridas graves en cabeza, pulmones, pecho, cuello y mano. De acuerdo con la familia de Gilabert ella se encuentra en un coma inducido, por lo que no ha podido dar declaraciones de lo ocurrido, sin embargo en redes sociales ya salió un hombre que es cercano a los involucrados a narrar lo que ocurrió esa tarde.

Fue a través de la cuenta de la comunicadora e influencer conocida como Malleza quien compartió un audio de un hombre que supuestamente sería cercano a los involucrados durante la noche del ataque de Marianne a Valentina Gilabert.

Dicho audio fue expuesto en las redes sociales de la fuente antes mencionada, el material fue editado por cuestiones de seguridad del hombre que narró lo que ocurrió presuntamente ese día. Y es que, el hombre asegura que Marianne amenazó a otra chica que estaba con Valentina con un arma blanca, mientras atacaba a Gilabert.

“Aintzane no hizo nada, ella nunca le marcó a nadie y dijimos no ma*s, entonces, es cómplice sino le marcó a nadie y solo vio y no, lo que pasó fue que Marianne amenazó a Aintzane, o sea, cuando Marianne terminó de ac*chillar a Vale, mientras lo hacía se volteaba y con un c*chillo así amenazaba, con un c*chillo ac*uchillando a Vale y con el otro amenazó a Aintzane y le dijo si gritas o dices algo neta te m*to, o sea, la amenazó por eso no dijo nada no hizo nada”, se escucha en el video