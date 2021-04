Jack Black reaparece como... ¿el Capitán América?

Al actor Jack Black nada lo detiene, incluso, no importa que Marvel no lo tenga contemplado para su Universo Cinematográfico, porque el también cómico está recreando su propia versión de los Vengadores, por lo que ahora se le vio semivestido como el Capitán América.

El pasado viernes 23 de abril concluyó la serie Falcon and The Winter Soldier, la cual tuvo una duración de seis episodios en Disney Plus, por lo que para festejar el momento, Black recreó a su particular modo el origen de Capitán América, que, por cierto, se estima que podría haber una cuarta entrega, que sería protagonizada por Sam Wilson, quien es interpretado por Anthony Mackie.

A través de un video que subió a su cuenta de Instagram, Jack Black cuenta la historia del Capitán América desde que recibe el Suero del Súper Soldado hasta el momento en que logra levantar el Mjölnir, el martillo de Thor.

Aunque el video fue publicado el sábado pasado, ya lleva más de 6 millones de reproducciones y cuenta con comentarios de actores como Kevin Bacon, Colin Hanks, Simon Pegg y Bob Saget.

En otros videos ya se ha visto al actor interpretar de manera cómica a personajes como Hulk, Thor, Spiderman y Iron Man, por lo que si quieres pasar un buen rato necesitas ver el Universo Cinematográfico que ha creado Jack Black en su cuenta de Instagram.

