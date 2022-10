VIDEO | Jack Black dedica canción de “Escuela de Rock” a fan con enfermedad terminal

Jack Black es uno de los actores favoritos de Hollywood gracias a su talento y simpatía que refleja tanto ante las cámaras como fuera de éstas donde no duda en acercarse a sus fans, como ocurrió durante un evento de recaudación de fondos en el que dedicó una de las canciones de "Escuela de Rock" a un paciente con enfermedad terminal que le externó su gusto por la película.

El actor, de 53 años, posee una larga trayectoria en el cine con cintas como “Escalofríos”, “Nacho Libre” y “Amor ciego”, pero la que dejó huella en toda una generación fue “Escuela de Rock” en la compartió créditos con Miranda Cosgrove y demostró su talento como músico, algo que llevó fuera de la ficción con paciente diagnosticado con una enfermedad conocida como síndrome de Pearson.

El tierno momento ocurrió hace algunos días cuando Black acudió al Layla Paige and Friends Walk for Trinity Kids Care que tiene como propósito recaudar fondos para programas que brindan cuidados paliativos a niños y jóvenes. En éste el actor no dudó en acercarse a Abraham, de 15 años, quien no contuvo la emoción y se dijo fan de “Escuela de Rock”.

El también integrante de Tanacious D sonrío y le preguntó cuál era su canción favorita de la cinta, el joven señaló que “In The End of Time” y para su sorpresa comenzó a cantarla mientras lo tomó de la mano y a su alrededor un grupo de personas fue testigo del increíble momento en el que Black dio muestra del cariño que tiene por sus seguidores.

Encuentro entre Jack Black y su fan

La madre de Abraham dijo en entrevista para Upworthy, el medio responsable de difundir el video del momento en que el actor le canta a su fan, señaló que tras lo ocurrido el joven pasó los siguientes días recordando aquel instante: “Ha pasado casi una semana desde la reunión y Abraham todavía está hablando sobre cómo conoció a Jack”.

La mujer detalló que al saber de la presencia de Jack Black en el evento de recaudación de fondos, decidió hacer hasta lo imposible para que su hijo se encontrara con el músico ya que siempre ha sido fan de la película que se lanzó hace casi 20 años y que marcó la carrera del actor.

De acuerdo con MedlinePlus, el síndrome de Pearson es un “trastorno grave que suele comenzar en la infancia” y provoca “problemas con el desarrollo de células formadoras de sangre en la médula ósea que tienen el potencial de convertirse en diferentes tipos de células sanguíneas”. Por ello, es considerado “un trastorno de insuficiencia de la médula ósea. La función del páncreas y otros órganos también puede verse afectada”.

