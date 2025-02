Un doctor secuestró y asesinó al niño Mateo, al verse acorralado se disparó en León

La gobernadora de Guanajuato, Livia Denisse García Muñoz Ledo, confirmó que un cuerpo encontrado en el poblado de Lagunillas, en Jalisco, corresponde al niño Mateo, de 12 años, quien estuvo desaparecido durante tres días en la ciudad de León, de donde era originario.

"Me duele profundamente el terrible crimen de Mateo, expreso mis más sinceras condolencias a su mamá y a toda su familia. No hay palabras ni acciones que alivien este dolor, pero no están solos. Vamos a brindar todo el apoyo y acompañamiento en este momento tan difícil", señaló la gobernadora respecto al caso de Mateo.

Mateo estuvo desaparecido 3 días

Los familiares de Mateo vieron por última vez el 4 de febrero cuando el niño fue a la telesecundaria No 39 en la colonia Las Mandarinas en León, Guanajuato. Al regresar de la escuela, el chico acudió a trabajar a un consultorio de podología en el que Christian Augusto Jafet Gómez Villalpando le daba empleo.

El podólogo se encontraba muy cerca del domicilio del niño Mateo, por lo que sus padres lo conocían y confiaban en él para que trabajara algunas horas haciendo limpieza y realizando pequeños mandados. Sin embargo, el 4 de febrero el adolescente ya no regresó a su casa, ubicada en la colonia Chapalitas.

Mateo estudiaba en una telesecundaria

Podólogo Christian Augusto Jafet Gómez Villalpando confesó el crimen de Mateo

Cámaras de seguridad de las casas aledañas captaron a Mateo cuando regresaba de la telesecundaria e ingresó al consultorio de del podólogo Christian Augusto Jafet Gómez Villalpando. A partir de ahí ya no se le vio más, por lo que sus padres y vecinos, durante la búsqueda, apuntaron hacia el que fue su empleador.

Sin embargo, Christian Augusto Jafet Gómez Villalpando abusó de Mateo, lo secuestró y se lo llevó al poblado de Lagunillas, una comunidad serrana de Jalisco que se encuentra en los límites con Guanajuato, en donde lo asesinó y dejó su cuerpo en un lote baldío. Los padres del chico acudieron a la casa del podólogo en la colonia Villas de Palermo para investigar.

Al saber que el sujeto fue el último en ver a Mateo dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron al domicilio de Christian Augusto Jafet Gómez Villalpando. El hombre, al verse acorralado se disparó pero fue detenido.

"Hay un detenido por estos hechos y se enfrentará con la justicia. No habrá impunidad. Como autoridades de los tres niveles de gobierno y como sociedad, nos unimos hoy por él, por todas y todos, seguiremos luchando por un Guanajuato seguro", señaló la gobernadora de Guanajuato.

