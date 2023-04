Miembros de una secta mueren de hambre en el bosque, fueron convencidos de ayunar

Aunque parece ser que las sectas son una cosa del pasado, la realidad es que existen muchas de ellas que aún continúan en las sombras y si bien la mayoría de ellas no representan un peligro para sus miembros, hay muchas otras que no sólo se limitan a volcar sus creencias hacia lo que dice su líder y este fue el caso de la iglesia Good News.

De acuerdo con medios internacionales, el pastor Mackenzie Nthenge convenció a varios miembros de su iglesia para comenzar un ayuno dentro del bosque Shakahola, Kenia. Las personas, guiadas por su fe hacia el pastor, aceptaron y se trasladaron al lugar para quedar a la intemperie y así ser considerados “héroes de dios”, el descubrimiento de esta secta se dio cuando un hombre, identificado como Karume Fondo, logró escapar del bosque y denunciar lo que estaba sucediendo.

El pastor Mackenzie Nthenge afirmó que no hacía "lavado de cerebros" a los miembros de la secta.

Fotografía: Alex Kamala, Nation.

Murieron de hambre por su fe

No se sabe exactamente cuantas personas se instalaron en el bosque para realizar el ayuno, pero cuando las autoridades llegaron al lugar pudieron identificar a 15 personas en estado crítico y aunque inmediatamente se llamó a personal médico para ayudar en el rescate, cuatro personas no sobrevivieron; así mismo, se reportó que en la zona se encontraron 31 cuerpos más y se confirmó la existencia de una fosa común que, hasta el momento, no ha sido localizada.

Según información de distintos testigos, entre las personas que se encontraban en el bosque también había niños pequeños que fueron asesinados por sus padres por orden del pastor, quien había sido detenido hace poco pero fue dejado en libertad bajo fianza. Hasta ahora, el pastor Mackenzie Nthenge se encuentra prófugo de la justicia ya que cuando las autoridades llegaron al lugar, él ya había huido.

Mackenzie Nthenge había sido arrestado a principios de abril por cometer actos similares.

Fotografía: Captura de pantalla/KBC Channel.

¿Qué es una secta?

Una secta religiosa es un grupo de personas que se creen en una interpretación particular de una religión, por lo que crean un grupo que comparta las mismas creencias que ellos; normalmente se conforman por una estructura jerárquica y autoridad centralizada, es decir que todo el poder y supuestos conocimientos recaen en una sola persona que es considerado el líder. Aunque no todas las sectas religiosas son necesariamente peligrosas, algunas pueden serlo debido a su naturaleza extrema y las prácticas que promueven.

Según la Asociación Internacional de Libertad Religiosa, una secta peligrosa es aquella que usa tácticas coercitivas para controlar a sus miembros, como la manipulación psicológica, la privación de sueño y la restricción de la libertad personal. También puede exigir el aislamiento social, la lealtad incondicional y la renuncia a la familia y amigos no afiliados a la secta; en algunos casos, las sectas religiosas peligrosas también pueden promover el uso de la violencia o el suicidio, debido a ello es importante tener precaución al involucrarse con grupos religiosos y buscar información y asesoramiento antes de unirse a ellos.

