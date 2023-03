Verónica Jaspeado, víctima de la secta NXIVM, espera que su testimonio le sirva a otras personas para que se cuiden más

Verónica Jaspeado rompió el silencio luego de narrar en la serie "The Vow", de la plataforma HBO, la experiencia que vivió al involucrarse con la secta NXIVM, donde perteneció al grupo "DOS", que prometía ser una sociedad secreta dentro del culto para empoderar a las mujeres y ayudarlas a conquistar el éxito.

La actriz que saltó a la fama con la telenovela "DKDA: Sueños de juventud" y recientemente formó parte de melodramas como "La desalmada" y "La herencia", brindó una entrevista en el programa Ventaneando para hablar abiertamente del motivo que la llevó a participar en el proyecto de la mencionada plataforma digital.

Debido a que las integrantes de NXIVM, eran sometidas a castigos físicos y psicológicos, donde las mujeres para demostrar su amor por el líder de dicho culto debían ser lastimadas con hierro ardiendo para marcarse su nombre, es que Verónica desea que su paso por dicha secta ayude a otras personas a no vivir lo mismo que ella.

¿Qué dijo Verónica Jaspeado sobre su experiencia con la secta NXIVM?

"Es fuerte y es real... mira también si me animé a hablar es porque le puede pasar a quien sea, entonces lo dudé mucho, sinceramente, me liberó, pero una parte me decía si mi experiencia le puede servir a otras personas... me aguanto mi vergüenza", declaró.

Finalmente, la intérprete reveló que también dudó toda su vida en ser víctima de una situación como lo que experimentó; sin embargo, asegura que se trata de personas que saben cómo ganarte y nadie está "inmunizado" contra semejantes manipulaciones.

"Ese pensamiento de a mí nunca me pasaría es el primer paso con el cual te podría pasar, no estamos vacunados, es importante abrir los ojos y hay mucha gente mala. Me siento tranquila, agradecida, emocionada porque traigo un proyecto", aseveró contenta.

Verónica Jaspeado se siente feliz por un proyecto que tiene en puerta (Foto: IG @verojaspeado)

