¿Existen los fantasmas? Así explica la ciencia los fenómenos paranormales

Si alguna vez has sentido que alguien te observa mientras duermes, un frío indescriptible que sientes hasta en los huesos o quizás escuchas ruidos poco normales en tu casa, es probable que una de tus primeras teorías haya sido que un fantasma te persigue.

Y es que, aunque para algunos la muerte es el punto final de la vida, para otros simplemente es el paso hacia el más allá, pues el espíritu se transforma en un ente paranormal que habita la Tierra y es capaz de hacerse presente en la vida de otros, ya sea para bien o para mal.

Pero ¿en verdad existen los fantasmas?, ¿qué dice la ciencia al respecto? Aquí te explicamos algunas de las teorías más populares sobre este fenómeno paranormal y la supuesta presencia de quienes se nos adelantaron en el camino en nuestro día a día.

Los fantasmas en la historia

La creencia de la existencia de fantasmas no es algo que nació con las películas de Hollywood, de hecho, este mito tiene su origen en algunas de las culturas más antiguas del mundo. Según una investigación del sitio World Population Review, cerca del 85 por ciento de la población mundial se identifica con alguna religión, por lo que, la gran mayoría de seres humanos, cree en lo sobrenatural.

En antiguas civilizaciones occidentales como la griega y la romana, se creía que los fantasmas que se aparecían en la Tierra eran las almas de aquellos que no recibieron una sepultura digna y solo desaparecían hasta que la obtuvieran. Por ello, soldados y marineros, solían colgarse una moneda en el cuello para ‘pagar’ por su entierro y así no deambular entre los vivos.

Por su parte, en culturas orientales, como China e India, dentro del Budismo, en donde se cree en la reencarnación, se dice que los fantasmas son las almas que, por algún motivo, no transitaron hacia otra vida correctamente.

¿Qué dice la ciencia al respecto?

Si bien estas culturas aterrizaron el concepto de los fantasmas siglos atrás, fue en la Edad Media cuando surgieron historias y novelas como tema principal, haciéndolos parte de la cultura popular a lo largo y ancho del planeta hasta el día de hoy.

Pero no fue hasta las décadas de 1960 y 1970 cuando los sucesos paranormales tuvieron un ‘boom’ que no pasó desapercibido por la comunidad científica, quienes, siendo escépticos, aseguran que no hay nada que pueda demostrar la existencia de los fantasmas.

Entre algunas de las teorías más destacadas, existen enfoques psicológicos que mencionan que algunas condiciones triviales son malinterpretadas por la gente por la influencia de la publicidad, películas o historias y la predisposición a ellas.