¿Sin planes para Semana Santa? 3 Pueblos Mágicos que puedes visitar sin gastar miles de pesos

Las Semana Santa comenzaron y muchos partieron a vacaciones, lo cual generó caos vial en la Ciudad de México, pero no todos salieron corriendo, hay quienes tienen sus días de asueto pero no planes. Los Pueblos Mágicos siempre son una opción, ya que tienen muchos atractivos y no suelen ser caros.

Estos días de asueto no son oficiales, por lo que dependerá de tu centro de trabajo si te los da o de ti, si es que programaste tus vacaciones para que coincidan. Eso sí, para estudiantes de nivel básico sí es el segundo periodo vacacional del ciclo escolar 2022-2023 y comprenderá desde el lunes 3 y hasta el viernes 14 de abril. Los de media- superior y superior también gozan de unos días libres.

¿Qué pueblos mágicos visitar?

La reserva de alojamiento en Pueblos Mágicos para Semana Santa crece cerca de 20%, de acuerdo con cifras de la empresa Despegar.

San Cristóbal de las Casas (Chiapas)

Es uno de los pueblos más destacados por su arquitectura colonial y es una gran opción para los viajeros que buscan tener un viaje cultural. Además de visitar sus símbolos más emblemáticos como lo es la Catedral de San Cristóbal y el Templo y Ex Convento de Santo Domingo, también se pueden encontrar museos temáticos como el Museo del Ámbar y la Casa del Jade. Otra experiencia imperdible de vivir en el destino es recorrer sus calles a bordo de El Coleto, un popular tranvía de madera. Se puede conseguir alojamiento en este destino desde $301 pesos MXN la noche.

Sayulita (Nayarit)

Además de sus aguas tranquilas, lo que más distingue a este destino es la variedad de actividades culturales y de ocio que se pueden realizar como tomar una clase surf, relajarse en los spas, tener una experiencia gastronómica o disfrutar de una caminata en la arena viendo el atardecer. En este destino se puede reservar alojamiento desde $545 pesos MXN la noche.

Cholula (Puebla)

Pueblo Mágico que combina la historia prehispánica y colonial y es una gran opción para visitar en esta próxima temporada vacacional, sobre todo para aquellos viajeros que buscan una experiencia más histórica. Entre los imperdibles del destino se encuentran la Gran Pirámide de Cholula, una espectacular zona arqueológica y el Museo de la talavera, el cual tiene una colección de 300 obras de arte contemporáneo en material de talavera. Se puede conseguir alojamiento en este destino desde $594 pesos MXN la noche.

