¿Cuáles son los días festivos y puentes de abril en este 2023?

El nuevo año 2023 continúa avanzando y aunque meses como enero o hasta marzo fueron considerados “eternos” para algunas personas, pero con el paso de las semanas también han llegado las dudas sobre qué días del nuevo mes de abril son considerados feriados y cuáles son los puentes que, durante este mes, podrán darle un respiro a las y los trabajadores.

Aunque la esperanza de descansar a lo largo del mes de abril se encuentra depositada en estos días feriados, la triste realidad es que el mes de abril no cuenta con descansos oficiales y a pesar de que el próximo 6 y 7 de abril se consideran Días Santos, estos no se encuentran registrados como días festivos, por lo que cada empresa decidirá si se labora o no esos días.

No hay días feriados, pero comenzaron las vacaciones de Semana Santa para la SEP

Si bien en este mes de abril no existen puentes oficiales ni días feriados marcados por ley, las niñas y niños de todo el país han comenzado sus vacaciones de Semana Santa, las clases se reanudarán el próximo 17 de abril y comenzarán el 31 de marzo debido a que ese día se llevará a cabo la junta de Consejo Técnico Escolar en donde maestras y maestros de todos los niveles se reúnen para discutir distintos temas relacionados con las actividades escolares.

Es cierto que no todas las personas pueden descansar estas dos semanas marcadas por la SEP, pero no todo es trabajar sin descansos ya que a lo largo del año existen otros puentes y días feriados oficiales que podrás aprovechar para vacacionar o simplemente relajarte sin hacer nada, estos días son:

Domingo 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 6 de febrero: Aniversario de la Constitución

Lunes 20 de marzo: Natalicio de Benito Juárez (entonces sí es oficial para trabajadores)

Lunes 1 de mayo: Día del Trabajo

Sábado 16 de septiembre: Aniversario de la Independencia de México

Lunes 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana

Lunes 25 de diciembre: Navidad

Y aunque los días feriados parecen ser muy pocos, la SEP también tendrá algunos megapuentes en donde las y los alumnos podrán disfrutar de fines de semana largos; los megapuentes confirmados por la Secretaría de Educación Pública son:

28 de abril 2023: Junta del Consejo Técnico Escolar

1 de mayo 2023: Día del Trabajo, segundo megapuente

5 de mayo 2023: Batalla de Puebla

15 de mayo 2023: Día del Maestro

26 de mayo 2023: Junta del Consejo Técnico Escolar

30 de junio 2023: Junta del Consejo Técnico Escolar

¿Qué pasa si tengo que trabajar en un día feriado?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en México “los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso”. Sin embargo, si un trabajador decide trabajar en un día feriado oficial, se le tendrá que pagar un salario doble por el servicio prestado, según afirma el artículo 73 de la legislación.

Del mismo modo es importante recordar que, a partir de este 2023, las y los trabajadores cuentan con el derecho de solicitar hasta 12 días de descanso desde su primer año laboral, gracias a la reforma de Vacaciones Dignas, por lo que aquellas personas que deseen descansar durante los días festivos podrán hacerlo, siempre y cuando hayan cumplido el año solicitado.

