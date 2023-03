Enfermera recibe duras críticas por usar ajustados uniformes y tajante responde: "no lo hago por los hombres"

Erika Diaz, una enfermera de Texas en Estados Unidos, se volvió viral el año pasado después de compartir un clip en su uniforme de trabajo, por la cual recibió miles de halagos, sin embargo, algunos la criticaron por mostrar sus curvas naturales y consideraron que era "inapropiado" para un profesional médico hacer alarde de su figura. Ahora, la joven de 23 años mencionó que decidió no prestar atención a los comentarios negativos y dijo que no tiene tiempo para lidiar con personas celosas.

"No lo haces por los hombres, los hombres nunca se dan cuenta. Tú solo hazlo por ti mismo. Yo solo haré lo mío con lindos atuendos", aseguró recientemente. Erika también insinuó que no tiene tiempo para citas debido a su apretada agenda. Ella divide su tiempo entre dos trabajos, además de estudiar y ser voluntaria. Y como está tan apresurada, no se inmuta por las mujeres que la acusan de intentar robarles a sus hombres.

Sus seguidores la apoyan

En otro video, dijo: "Cuando miras a una pareja y la chica te mira fijamente pensando que quieres a su hombre... simplemente no tengo energía para esto". Los fanáticos apoyaron a Erika en las redes sociales, elogiando su confianza y belleza natural. Uno dijo: "Estos hombres realmente necesitan dejarla en paz". Otro dijo: "Eres hermosa, no es de extrañar por qué haces que la gente se sienta insegura". Otros llamaron a Erika una "diosa de la perfección infinita" y una "verdadera belleza natural".

No es el único caso controvertido

Recientemente se habló de una maestra de guardería, quien recibió críticas por su comportamiento en línea. Chloe a menudo usa minifalda y medias transparentes, además de que graba contenido para sus redes y OnlyFans en lo que parece ser un aula, muchos creen que lo de ser profesora es falso.

Sin embargo, los padres enojados dijeron que la maestra de guardería debería ser despedida por su "mala conducta". La situación ha generado un debate en línea sobre la conducta de los profesionales en las redes sociales y su impacto en su carrera, según recogió el diario sensacionalista Daily Star.

