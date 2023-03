Faitelson y Joserra se lanzan contra Rafa Puente tras llamar “estúpida” a Adriana Maldonado

Durante las últimas horas el nombre de Rafael Puente ha encabezado las listas de tendencia en redes sociales debido a que en plena transmisión en vivo llamó “estúpida” a la periodista Adriana Maldonado, quien criticó fuertemente la gestión de su hijo, Rafa Puente Jr., al frente de Pumas, por lo que las palabras del comentarista de ESPN generaron todo tipo de reacciones y algunas de las que más llamaron la atención fueron las de David Faitelson y José Ramón Fernández, quienes condenaron el actuar del exfutbolista.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que este penoso momento protagonizado por Rafa Puente se originó porque Adriana Maldonado reportó desde las instalaciones de Cantera la llegada de Antonio Mohamed al banquillo de los Pumas y durante su intervención la periodista señaló que la directiva universitaria apostó por “El Turco” debido a que creen que es el indicado para “apagar el incendio” que dejó Rafael Puente del Río, hijo del comentarista de ESPN, quien se molestó y se le escuchó decir en voz baja “estúpida” e “hija de su…”.

Durante la transmisión del programa de ESPN, el comentario de Rafa Puente no tuvo mayor repercusión, sin embargo, en redes sociales se encargaron de hacer viral el momento y el comentarista se convirtió en blanco de todo tipo de críticas, incluidas las de sus compañeros David Faitelson y José Ramón Fernández.

“Nadie tiene el derecho de faltarte al respeto”

Como se mencionó antes, tras sus desafortunados comentarios, Rafa Puente se convirtió en blanco de todo tipo de críticas en redes sociales y fueron las opiniones de David Faitelson y José Ramón Fernández algunas de las que más repercusión tuvieron pues no se esperaba que ambas personalidades se posicionaran en contra del comentarista por el hecho de pertenecer a la misma televisora, no obstante, aprovecharon el poder de sus redes sociales y se solidarizaron con Adriana Maldonado.

El primero el salir al ruedo fue David Faitelson, quien de manera explícita le expresó su solidaridad a su compañera de profesión y escribió el siguiente texto: “Mi completa solidaridad contigo Adriana Maldonado. Nada ni nadie tiene el derecho de faltarte al respeto por un punto de vista periodístico o una información. Estoy y estaré contigo siempre… un abrazo”.

Por su parte, Joserra condenó lo ocurrido en el espacio televisivo de ESPN y pidió respeto a la libertad de expresión y también le expresó su solidaridad a Adriana Maldonado.

“A una reportera que está dando información sobre la llegada de Mohamed a Pumas y lo que sucedía en el equipo, se oye una palabra en forma despectiva en el panel de los comentaristas de ESPN. Debe respetarse la libertad de expresión. Adriana Maldonado no tiene ninguna culpa”, escribió José Ramón Fernández.

Cabe señalar que, tras todo este escándalo, Rafael Puente emitió un comunicado donde reconoció que su actuar no fue adecuado y argumentó que al tratarse de su hijo “perdió la objetividad”, no obstante, refirió que ya se disculpó de manera personal con Adriana Maldonado, a quien reconoció como un ejemplo de periodista y por ahora, se desconoce si su comportamiento le podría generar más problemas en ESPN, quienes todavía no se pronuncian ante este caso.

