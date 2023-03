Scarlett Camberos, jugadora del América, deja el país tras ser acosada y no tener ayuda de las autoridades

Este martes 21 de marzo la Liga MX Femenil ha sufrido una importante baja luego de que el Club América Femenil emitió un boletín en el que confirman que la jugadora, Scarlett Cambero, hace oficial su salida de este equipo, esto con el objetivo de buscar mejores oportunidades de vida y desempeño profesional lejos de México, país donde no ha encontrado solución eficiente ante el acoso y violencia que sufre desde 2022.

Ha pasado un mes desde que las redes sociales de la deportista mexicana fueron robadas por su ex pareja, sin embargo, este hecho ya tenía antecedentes denunciados por Camberos, quien alzó la voz desde 2022 al ser víctima de acoso por parte del mismo agresor, de nombre José Andrés "N", quien sólo recibió una medida cautelar de arresto domiciliario por 36 horas.

Las autoridades no le brindan apoyo

En el comunicado emitido por el equipo mexicano se puede leer: “El Club América realizó todas las acciones legales que tuvo a su avance para evitar y buscar que se sancionara el acoso digital del que es víctima nuestra jugadora”, de esta forma lamentaron que una de sus deportistas haya sido víctima de la violencia diaria que se vive contra las mujeres, misma que pocas veces tiene sanciones efectivas por parte de las autoridades.

“Scarlett y sus familiares han expresado que el marco normativo en México y la actuación de las autoridades no dan a la jugadora y a su familia las garantías suficientes para su estabilidad emocional, desarrollo como persona y para una vida libre de violencia, por lo que han decidido que nuestra jugadora no regrese a nuestro país”, se añade a través de dicho boletín que ya genera furor en redes, especialmente ante la idea de que las denuncias no son suficiente para que se ejerza el poder de la ley contra los agresores, ni si quiera si se trata de una mujer en el centro de los reflectores.

Las Águilas aprovecharon el mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter para agradecer el desempeño de su ahora exmiembro, quien tendrá una nueva oportunidad de crecimiento profesional en el Angel City FC, esto en Estados Unidos, a quien le desearon todo el éxito y refrendaron su incondicional apoyo.

fal

SEGUIR LEYENDO:

Fútbol femenil en México: Una historia de opresión y resistencia