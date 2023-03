VIDEO: captan a Alexis Vega en una fiesta tras perder el clásico contra el América, lo tunden en redes

El delantero de las Chivas, Alexis Vega, ha vuelto a ser noticia tras la aparición de un video difundido en redes sociales en el se ve presuntamente ingiriendo bebidas alcohólicas en una fiesta, aparentemente poco después de que su equipo perdió contra el América. Este comportamiento ha sido criticado anteriormente y ha generado controversia en la opinión pública, principalmente entre la afición del Guadalajara.

No hay certeza de que el clip sea reciente. Foto: Captura.

En la historia de Instagram, se puede ver a Vega riendo con los presentes y sosteniendo un vaso lleno de líquido, sin embargo, no hay certeza de que el clip sea reciente. Este material salió a la luz poco después de que el sábado el “rebaño” cayó 4-1 ante las Águilas del América en el Estadio Akron.

Se tomó a la ligera la derrota

Aunque Vega entró en la segunda mitad, poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo. Esta ha sido una decepción para los seguidores del equipo, ya que las Chivas venían de hilvanar cuatro victorias seguidas.

Tampoco se sabe si sí era alcohol lo que tomó. Foto: Captura.

Muchos lo criticaron por no tener seriedad o compromiso con el equipo, pues muchos consideran que su posible consumo de alcohol podría repercutir en su rendimiento, pero muchos otros lo defendieron, ya que afirmaron que no hay nada de malo en divertirse y que no está comprobado que fuera alcohol lo que tomó.

Desde enero estaba lesionado. Foto: MexSport.

La vuelta de Vega al equipo ha sido muy esperada después de estar lesionado desde la segunda jornada del torneo. El técnico de las Chivas, Veljko Paunovic, explicó que Vega había pasado por una larga etapa de recuperación y que estaba trabajando duro para volver al equipo con el nivel que tenía.

Una dura caída

En el Clásico Nacional, las Chivas no lograron mantener el nivel que habían demostrado en los encuentros anteriores. El América, por su parte, tuvo su mejor exhibición del torneo y se impuso con un marcador final de 2-4. El jugador destacado del partido fue Jonathan Rodríguez del América.

Chivas cayó tras varias victorias seguidas. Foto: MexSport.

