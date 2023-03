Luego de la reunión fallida, recuerdan que Sonido Pirata lloró dos días la partida del "Medio Metro"

La escena se hizo viral, en las tarimas, el "Medio Metro" original estaba preparado para entrar a bailar con el público, siguiendo las instrucciones del Sonido Pirata al micrófono, justo después de que estrecharan sus manos, fumaran todos de la pipa de la paz, una auténtica fantasía.

Sin embargo, todo se fue por la borda cuando Julián ni siquiera le dirigió unas miradas a su antiguo compañero. De hecho, hasta siguió tocando, alentando a la gente a hacer su parte, mientras estos sacaban a las cámaras de Badabun del lugar, y le pedían al bailarín, de manera un tanto descortés, que se fuera.

No se ha concretado la reunión. Crédito: Medio Metro oficial / Facebook

Lo que pretendía ser un momento hermoso y lleno de dicha, terminó con una polémica que despertó rumores de odio entre ellos, lo cual, desde luego, se ha dedicado a desmentir el mismísimo Pirata, mientras que el danzante no se queda atrás, y sigue diciendo que su objetivo es firmar las paces.

Ahí no quedaron las cosas, pues en las redes sociales, internautas recuperaron una entrevista que tuvo el titular del sonidero oriundo de Guanajuato, en donde dice que le dolió de una manera muy profunda la partida de su compañero, el ahora denominado "Medio Metro original".

Incluso aseguró que derramó lágrimas por él, y no unos cuantos minutos, fueron dos días los que tiró la toalla y escurrió bien sus lágrimas, hasta que el dolor pasara definitivamente, hasta su esposa tuvo que intervenir, y decirle que se tranquilizara, pues el bailarín no estaba muerto. Solo se iba.

Sonido Pirata sigue gozando el éxito. Crédito: Facebook / Sonido Pirata

"Lloré dos días, me dolió que me dijera que se hubiera ido. Cuando le hablé le dije que me contestara las llamadas, hasta que me dijo que se iba solo porque era el alma del grupo, porque lo querían ver, entrevistar en la radio, en la televisión, en el periódico. Me dijo que quería crecer", expresó en el programa de Yordi Rosado.

Además, agregó que el verdadero dolor es que se hubiera ido sin importarle la alegría de la gente que los esperaba en distintas fechas: "Desde que llegamos y vamos entrando, la gente ya se está riendo, ya ves la alegría desde que va entrando el grupo, la cámara y todo, veo el semblante de las personas".

Hasta el momento no hay una fecha en la que se vea posible que este par regrese a los escenarios. De hecho, se siguen acumulando polémicas. Otros y otras bailarinas han salido del grupo, como es el caso de La Pompis, mientras que se integró un llamado "nuevo Medio Metro". Las cosas aún siguen tensas.

