VIDEO | "Nuevo Medio Metro" arremete contra el original y se viraliza: "Se le ha subido mucho la fama"

El nuevo "Medio Metro", cuyo nombre es Jonathan Uriel Espinal, volvió a dar de qué hablar, luego de que en un video subido a redes sociales se ve cómo habla de José Eduardo Rodríguez, quien es considerado como el personaje “original”. Muchos de los internautas consideran que le “tiró” o “arremetió” contra él. Ambos son bailarines de Sonidero.

Ambos tienen a sus grupos de fans. Foto: Especial.

Tanto Jonathan como Lalo saltaron a la fama de la mano de “Sonido Pirata”, sin embargo, ambos terminaron separándose de “Pirata”, cuyo nombre real es Julián Ramírez, al parecer por temas económicos, aunque José está en muy malos términos con quien fue su amigo en el pasado.

¿Qué le dijo Uriel a José Eduardo?

En el clip se escucha decir a Uriel: “Se me abrieron muchas puertas… A él le deseo que le vaya bien, yo demuestro con hechos… Pero lo han visto, lo está haciendo muy mal el otro chavo, se le ha subido mucha la fama, el dinero se vuelve loco, hay que saberlo controlar”.

El clip rápidamente se volvió tendencia. Foto: Captura.

Se sabe que no tiene nisiquiera una relación de respeto, porque Lalo le ha dicho “cara de Pug” y hace unas semanas Lalo registró el nombre de "Medio Metro" como suyo, lo que pone en una situación complicada tanto a "Sonido Pirata" como a Uriel, pues no lo podrán usar para fines lucrativos.

Jonathan Uriel se ha ganado el cariño de los internautas, tiene 28 años y estudio pedagogía, sin embargo, en una entrevista para el youtuber RichardTV, contó que ha sido discriminado por su baja estatura y por eso no logró entrar al mercado laboral.

Lalo se le fue con todo a “Pirata”

José Eduardo Rodríguez tuvo un atrabancado reencuentro con Julián Ramírez, líder de “Sonido Pirata”, en San Juan Tianguismanalco, Puebla, quien no quiso saludarlo. Mientras Julián estaba en la tarima cantando y poniendo el ambiente, “Medio Metro” se subió, pero en lugar de recibir un saludo o un gesto, “Pirata” se limitó a ignorarlo por completo, por lo que después de eso el bailarín se bajó, visiblemente molesto.

Lalo no quedó callado y salió a dar su versión de los hechos. En su cuenta oficial de Twitter comentó lo siguiente: “Pero en fin Julián por eso la vida te ha castigado así, recuerda el karma y aunque me dejaste mal ante todos yo no te he quemado como tú lo hiciste con tu otra familia por eso nunca llevabas dinero a tu casa pero en fin CHTPM", concluyó.

Mucho se habló de sus separación, él sostuvo que todo fue debido a temas económicos, pues se enteró que Julián Ramírez cobraba mucho para presentar el show del “Medio Metro”, de “La Cholondrina” y “El Bocho”, pero él nada más recibía 500 pesos.

