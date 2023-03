Quién fue el "Macaco", narco que escapó de prisión vestido de policía y protagoniza el corrido "El Zoológico"

El mundo del narcotráfico está en vuelto en miles de historia que muchas veces parecieran ser de fantasía pura, sacadas de relatos únicamente redactados en libros, o parte escenas de películas creadas por la mente de talentosas y talentosos guionistas, pero son más que la pura realidad.

Además, estas historias cuentan con sus propios medios para llegar hasta la gente. Los narco-corridos, por ejemplo, le inyectan mucha emoción a fugas, detenciones, muertes, hechos, escenas o biografías de personajes ligados al mundo criminal con acordeones, bajo sexto, batería y otros instrumentos que lo dotan de identidad.

Muchas veces también son comprados o exigidos por los propios criminales para que su leyenda dentro del narcotráfico sea mucho más grande, y por eso es que hay tanto personaje poco conocido, o literalmente anónimo dentro de las canciones. "El Zoológico", de Alfredo Olivas, por ejemplo, es uno de ellos.

El día que dos sicarios escaparon de prisión ayudados por sus custodios. Crédito: Noticieros Televisa

La historia detrás del corrido

"La ingeniería del topo, el salto del canguro, camino o galopo, ¿qué es lo más seguro? El subconsciente no me dejaba dormir y mi compadre no me iba a dejar morir. El poderío del león, la astucia del loro, planeo del halcón, la fuerza del toro", son las palabras que empiezan el famoso corrido de Alfredo Olivas.

Aparentemente no tiene relación alguna con el mundo criminal, hasta que descubres que realmente está describiendo las habilidades que un hombre encuentra en sus compañeros que lo acompañan en prisión, convirtiendo aquello, más allá de una cárcel, en una especie de zoológico.

"Me sonaba ilógico penar en un Zoológico si el alma siempre va buscando libertad. Iba a intentarlo si veía oportunidad, peor que el cementerio, vivir en cautiverio. La almohada y yo llegamos a esa conclusión, y he decidido hacer lo que hace el camaleón", continúa el acordeonista, dibujando la idea en la menta de su protagonista que, tal vez, escapar.

Es entonces cuando revela que detrás de sus analogías con el reino animal, está un personaje a quien decidió llamar "El mono", quien "esperaba reintegrarse a su manada"

Se trata realmente de Jesús Carlos Salmón Higuera, mejor conocido como “El Macaco”, líder de sicarios de Los Beltrán Leyva, quien escapó del Centro Penitenciario de Aguaruto en 2018, donde ingresó dos años antes, en el 2016, acusado de participar en diversas masacres.

Se trata de uno de los escapes más recordados de los últimos años, pues escaparon con camuflajes oficiales, vestidos de policías custodios. Otros dos vigilantes dentro del penal fueron quienes les ayudaron a escapar, pasando por todos los filtros de seguridad correspondientes. Al final, una cámara los vio subir a dos camionetas y un auto compacto, huyendo rumbo a Culiacán.

El corrido cierra con las frases: "El cautiverio de a poco quedaba atrás y como el mapache otra vez sobre el antifaz"; "El mono esperaba Reintegrarse a su manada, mas la monada ya no lo reconoció. Y en su terreno la tierra se lo comió", dando cuenta de que "El Macaco" fue asesinado dos meses después de su escape.

La fuga es una de las más virales de los últimos años. Foto: Noticieros Televisa

Quién era el "Macacao"

"El Macaco", como se le conocía en el mundo criminal, era perseguido por las autoridades mexicanas debido a dos antecedentes principales, el primero, fue por supuestamente formar parte del grupo de sicarios que cometieron una masacre en Tepic, Nayarit, durante el velorio de Armando Salomón Vizcarra.

Sin embargo, fue apresado en Aguaruto por la masacre de al menos siete elementos de la Policía Ministerial en El Fuerte, estado de Sinaloa. No pagó por ninguno de los dos crímenes, pues luego de su fuga fue asesinado en el Campo Seis, sindicatura de Estación Naranjo, en Guasave, a un lado de su Chrevrolet Camaro color negro. Junto a él, ejecutaron también a José Magdaleno "N", de 26 años y César Alberto "N", de 24.

Jesús Carlos Salmón Higuera fue identificado como el cabecilla de "Los Mazatlecos", un grupo de sicarios ligados al Cártel de Los Beltrán Leyva, a las órdenes del El Chapo Isidro, por lo que habría sido uno de los principales responsables de generar violencia el estado, y por delitos principalmente vinculados a homicidios, masacres y sicariato.

