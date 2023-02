El entrenador de Pumas femenil violentó a su jugadora en pleno partido: ¿qué hay detrás del escándalo?

Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nuevamente se encuentran posicionados justo en el centro del ojo del huracán debido a que el pasado fin de semana el director técnico de su equipo femenil, Jonathan Lazcano, fue captado agrediendo a su jugadora Natalia Macías Valadez, en pleno partido, por lo que, como era de esperarse, en distintos medios especializados y diferentes figuras allegadas al futbol están pidiendo una sanción ejemplar para el timonel, la cual, todavía no ha llegado, por lo que en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante mencionar que estos hechos ocurrieron el pasado sábado 4 de febrero, cuando las felinas visitaron a su similar de Cruz Azul y en algún momento del encuentro, “El Johny” Lazcano decidió hacer una modificación en su equipo y la sacrificada fue precisamente Natalia Macías, quien no tomó de muy buena forma la decisión del estratega y salió molesta de la cancha, no obstante, cuando se dirigía al banquillo intercambió algunas palabras con el timonel, quien le propinó un empujón.

Estos hechos quedaron grabados en video y las imágenes no tardaron mucho tiempo en llegar a las redes sociales, donde se armó todo un escándalo y como se mencionó antes, distintas personalidades allegadas al futbol pidieron la destitución inmediata de Jonathan Lazcano, no obstante, el club universitario todavía no se ha pronunciado ante estos hechos.

Pumas sí tomará cartas en el asunto

De acuerdo con la última columna de “El Francotirador”, los Pumas de la UNAM sí tienen pensado tomar cartas en el asunto, sin embargo, antes de tomar una determinación se está realizando una minuciosa investigación pues el colaborador de Récord dio a conocer que Natalia Macías le mentó la madre al director técnico cuando salió de la cancha, además, según el columnista, la jugadora no se habría sentido agredida con el empujón del estratega, pero destapó que fueron las propias jugadoras felinas las encargadas de encargarse de divulgar el video para hacer un escándalo que le costara el puesto a Lazcano, con quien supuestamente ya no están conformes.

Cabe mencionar que, también trascendió que Natalia Macías fue citada por la gente de pantaloncillo largo de Pumas para dar una explicación sobre lo ocurrido y según lo que diga en la reunión el cuadro felino tomará una decisión pues no quieren pasar por alto las agresiones ni las faltas a su reglamento interno, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando informen sobre la resolución del caso.

Jonathan Lazcano no se ha pronunciado sobre este escándalo que enfrenta.

jonhy_lazcano

Es importante señalar que este nuevo escándalo en Pumas llega un par de semanas después de que el club felino anunciara la desvinculación de Dani Alves, quien actualmente enfrenta un proceso legal en España por haber sido señalado por una mujer de haberla violentado sexualmente, por lo que gran parte de la opinión pública espera que actúen de la misma forma en este caso.

