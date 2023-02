Así es la casa de basura más alta de México: Juan perdió extremidades al construirla y ahora se la quieren tirar

El señor Juan Carlos Maldonado Romo, de 47 años de edad y de oficio albañil, tiene dos semanas para tirar su hogar. Por más de 5 años construyó con sus manos y con materiales reciclados como maderas, tarimas, láminas, tubos y hasta varillas usadas, lo que sería el único patrimonio que heredará a sus hijos y familia. La “Casa de Basura” está ubicada en el estado de Aguascalientes, tiene unos 100 metros cuadrados de construcción, tiene 4 pisos de altura, los dos primeros hechos con materiales buenos y con cimientos fuertes, los demás son “basura” que el señor Juan Carlos junto y le sirvieron para dar forma a cuartos y varios espacios abiertos para “relajarse” y hasta para cocinar.

La familia del señor Juan Carlos cuenta que hace unos años viajó a Estados Unidos para trabajar en el área de la construcción, y le iba muy bien. Semana a semana, juntaba su sueldo hasta conseguir lo suficiente para comprar un terreno y comenzar a construir la casa que sería un refugio para su familia, pero la mala relación que tuvo con su mujer, derrumbó a la pareja y terminaron por separarse. Uno de sus hijos se quedó a vivir en la ciudad de Denver y el otro hijo, de 10 años, se fue con su madre, el señor Juan Carlos se quedó solo en su "Casa de Basura" en Aguascalientes.

El señor Juan asegura que no es basura, es su hogar

Con el sueño de dejar un patrimonio para sus hijos, el señor Juan Carlos no paró con la construcción, poco a poco, siguió aumentando los pisos de la casa. En un video del youtuber, Yulai, se ve a detalle como es “La Casa de Basura” de Aguascalientes, los dos primeros pisos son una obra negra bien edificada, con zapatas fuertes y columnas que sostienen las paredes de tabique y un techo firme de concreto, con varilla bien amarrada. Una estrecha escalera de concreto da paso al segundo piso, donde algunos cuartos fueron destinados para sus hijos, y un pasillo da lugar a una estancia donde varios sillones, maletas y juguetes olvidados y viejos forman parte de la postal.

El señor Juana tiene años construyendo su hogar. FOTO: YouTube Yulai

La aventura comienza al trepar al tercer piso, el techo ya no es firme, está edificado con diferentes piezas, como si fuera un juego de tetris, el señor Juan Carlos logró formar una fuerte estructura que al pisar cruje, pero da seguridad para seguir caminando. La escalera ya es de pedacería de madera, el barandal fue formado con un palo de escoba y el pilar de madera de lo que fue una cama, no hay ventanas, solo espacios abiertos cubiertos por trozos de unicel roto. El cuadro de una Virgen de Guadalupe habita ese espacio y según el señor Juan Carlos, sirve para meditar mientras estás sentado en un sillón viejo y rodeado de algunas plantas. Unos metros más adelante aparecen más escalones de madera y un espacio bastante iluminado por luz natural, ese lugar, en palabras del señor Juan Carlos, fue ideado para realizar convivios familiares o fiestas con amigos, pero gracias a la ausencia de sus hijos y mujer no ha sido estrenado.

La casa tiene una vista increíble. FOTO: YouTube Yulai

10 días para tirar "La Casa de Basura"

Antes de seguir con el recorrido más “peligroso” de “La Casa de Basura” de Aguascalientes, el señor Juan Carlos hace un llamado a cualquier persona especialista en construcciones o en temas jurídicos para lograr que autoridades de Protección Civil del estado no le tiren su hogar. Con unos ojos tristes, el albañil narra que hace unos días llegaron a su hogar unos papeles donde le daban 10 días para tirar su casa, al considerarla un riesgo para la comunidad por la altura y materiales débiles que usó para su construcción. En entrevista para varios medios locales, la hermana del señor Juan Carlos explicó que autoridades de Protección Civil entraron a la casa, inspeccionaron por varias horas y determinaron que las primeras dos secciones cumplían con las normas de construcción y no ponían en riesgo a nadie, pero las quejas constantes de varios vecinos terminaron por sentenciar los sueños del trabajador de la construcción. El señor Juan Carlos asegura que su “Casa de Basura” está bien hecha y no es un riesgo para nadie, explica que los dos lotes que rodean su hogar, uno de su madre y otro de su hermana, no tiene afectaciones y no están en riesgo de algún daño estructural.

El señor Juan pide ayuda para que no tiren su casa. FOTO: YouTube Yulai

La última parte de “La Casa de Basura” de Aguascalientes es considerada la zona más peligrosa, ahí no hay nada de concreto o columna con base de varilla o tabiques, todo está amarrado por cables de cobre y lazos, y acomodado como si fueran piezas de Lego que embonan una con otra. En el piso hay espacios libres, que con un mal paso se puede caer algunos metros, los barandales son de pedazos de tubo de PVC o trozos de bambú, algunas varillas viejas sirven de soporte para sostener paredes de lámina o lona. El señor Juan Carlos confiesa que en estos 5 años de forjar su hogar ha gastado unos 150 mil pesos y nunca vendería su casa. Su sueño es abrir un local de tacos o comida para ayudar a su familia y que cuando falte en este mundo, la hereden sus hijos.

La casa de basura tiene 4 pisos de alto. FOTO: YouTube Yulai

