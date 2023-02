Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 28 de febrero

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 28 de febrero con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud y dinero, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Último día del mes para aprovechar toda la energía positiva que te hará triunfar Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril, recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento no te tardes en tomar decisiones o al final puedes quedarte sin nada. Infecciones en garganta en estos días y dolores de cuerpo.

Si tienes ya una relación va a mejorar mucho la comunicación; sin embargo, tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu pareja.

Cuida mucho tu autoestima que podrías estar expuesto en próximas fechas a pasarla verdaderamente mal y triste. Estás en tu etapa de cambios y evolución, tienes que meditar mucho, recuerda que vida solo hay una.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, ten cuidado con la manera en que te desenvuelves con amistades, pues hay muchas de ellas que son bien hijas de la fregada y solo buscarán sacar información y obtener algo a cambio.

Cuida mucho la cuestión de los trámites y pagos pues podrías cometer un error. Ten cuidado a quien le escribes mucho, ya que podrías enamorar a una persona por la que no sientes nada más que agradecimiento.

Si tu pareja ha estado distante medita que estás haciendo para que se acerque más a ti, recuerda que el enemigo que los distancia es la rutina y la falta de comunicación y sinceridad.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, en lo que respecta a tu carácter andarás muy cambiante, tranquilízate, tus sueños y metas están por materializarte, pero necesitas ponerte las pilas.

Eres muy sexual y te encanta estar nomas en lo que viene siendo la caricia, aprovecha a tu pareja y busca nuevas maneras de estar en la intimidad eso refrescará y consolidará más la relación.

Te cae mal la gente interesada y floja que se conforma con lo que tiene, siempre buscas más y más y el sexo siempre será una parte importante en tu vida

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, se viene una ligera carga de estrés y pensamientos negativos a causa del fracaso de unos planes que tenías.

Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas. Pon mucha atención a tu vida, podrías equivocarte en errores los cuales lamentarás en poco tiempo.

Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, si tienes una relación y en esta no hay reciprocidad estas con la persona incorrecta no puedes ser tú el que siempre de más que tu pareja.

Amor prohibido se presenta, no te compliques la existencia, no naciste para postre sino para plato principal. Cuida mucho la parte de la caricia y no aflojes a la primera cita date tu tiempo para conocer más a tu pareja.

No seas tan pronto o pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, no te dejes caer nuevamente por alguien de tu pasado no vale la pena seguir viviendo de los mismos recuerdos que al final no te dejarán nada nuevo.

Podrías sentirte triste al terminar el día al extrañar a varias personas importantes para ti. Una amistad será sacada del closet. Una amistad te necesita más que nunca en estos días sabrás de quién se trata. Un viaje se planea.

Se cancela evento social. Recuerda que tu corazón es muy noble y ponerlo en las manos de cualquier persona puede ser un error que lamentes mucho.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, es importante que cuides mucho la parte de tus sentimientos, ya que sueles flagelarte y culparte de errores tontos que no te corresponden.

En los dineros poco a poco verás la luz a tus deudas. Recibirás una noticia buena en esta semana que tiene que ver con tu trabajo o con una persona que es muy importante para ti.

Aprende de tus caídas y no vuelvas a confiar en quién te ha llenado tu existencia de mentiras y reproches. Respira hondo e inicia de nuevo, ya que nuevas oportunidades están por iniciar.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, la vida te pondrá pruebas muy grandes las cuales te harán reaccionar y tomar las decisiones correctas.

Siempre fuerte, optimista con el corazón en alto, no temes a cambios, puesto que sabes que en ellos radican nuevas oportunidades. Nuevos amores se aproximan, pero quizás no logres identificarlos, ya que estarás pensando en la persona incorrecta.

En la medida que sigas de arrastrado o arrastrada por quien no te busca y no te quiere será en la medida que sigas sufriendo, ten presente que entre mejor los trates más mal de tratarán a ti.

Sagitario

Para los SAGITARIO, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu inmadurez y falta de amor propio te llevará a cometer errores, pero sabrás como rectificar esos errores, viene una temporada mejor para ti.

Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien duras y siempre has logrado salir victorioso de ellas, échale ganas a ese sueño que tienes y se materializará más pronto de lo que te imaginas, podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue sin razón alguno, no es momento de reprocharte ni dejarte caer por eso, aprende a vivir el presente y mandar a la fregada esas cuestiones que te detienen en tu camino.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, vienen días llenos de mucho trabajo los cuales te ayudarán a encontrar esa paz y estabilidad que antes no tenías contigo.

Podría comenzar a planearse un viaje o una visita de una persona de tierras lejanas la cual te anda moviendo el tapete desde hace tiempo.

Traes karmas de tus antepasados que no te han dejado lograr metas u objetivos, busca ayuda para limpiar cualquier energía negativa que traigas contigo.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, se viene infidelidad en puerta si tienes una relación.

Vienen días de reencuentros y cambios en los cuales deberás de buscar mejores oportunidades en el área de los dineros, por lo tanto, laboral.

Cuidado con enfermedades infecciosas o golpes que podrían hacer que termines en el hospital. Un viaje se aproxima y la posibilidad de encamarte con una amistad con la que has estado saliendo o frecuentando.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, Vienen días de mucha reflexión en los cuales deberás de aprender a decir que NO, ya que te olvidas de ti y das prioridad a quien no lo merece.

Vienen cambios muy buenos en los cuales te enfrentarás a tu pasado y la pasarás muy mal, pero lograrás salir victorioso y será complicado volver a caer.

No temas a la soledad y enfrenta esos miedos, si tu pareja decidide irse que le vaya bien no tienes por qué tener a alguien a la fuerza y menos si esa persona ya no siente nada por ti. Un viaje se concreta en estos días y te la pasarás a todo dar.

