Vas a recibir cosas buenas: este es tu número de la suerte según tu signo zodiacal en marzo

La astrología se ha convertido prácticamente en una nueva herramienta para poder tener una visión más clara del camino hacia el futuro pero también sobre las características propias de cada una de las personas a partir del signo que les corresponde por su fecha de nacimiento; con ello se desatan temas de relevancia para las personas como es el dinero, el amor y la salud.

Durante el mes de marzo se esperan diversas sorpresas para cada uno de los signos del zodiaco, quienes deben considerar cada uno de los aspectos que los astros desean compartirles para que sigan creciendo y avanzando pero también para estar quietos y analizar lo que deben cambiar y cómo pueden hacerlo; a continuación te mostramos cuáles son tus números de la suerte para este tercer mes del año 2023.

Qué les depara a los signos en marzo

Aries: No debes plantearte la posibilidad de reconciliarte con ex amores, no es el momento ni saldrá bien; tus números de la suerte serán el 6 y 21.

Tauro: Este signo zodiacal deberá confiar más en su poder de liderazgo y soltar el pasado; tus números de la suerte son 2 y 70.

Géminis: los regidos por este signo recibirán abundancia durante esta nueva temporada pero deberán enfocarse para lograrlo; tus números de la suerte: 27 y 06.

Cáncer: para este signo vendrá una época de prosperidad, en donde debe enfocarse en creer en sí mismo; sus números de la suerte serán el 1 y 33.

Leo: este signo debe cortar lazos negativos con cualquier persona y debe darse un tiempo para madurar y crecer; 4 y 60 son sus números de la suerte.

Virgo: este signo de tierra tendrá una racha de prosperidad y abundancia pero debe estar pendiente de su familia porque una pareja compatible llegará a su vida. Sus números de la suerte serán el 7 y 20.

Cuál es tu número de la suerte según tu signo

Libra: es el momento ideal para avanzar y no tener miedo al futuro, además de que puede soltar rencores del pasado que no le dejan seguir; sus números de la suerte son el 13 y el 50.

Escorpión: este signo del zodiaco debe sanar y soltar rencores, así como hacer cambios y arreglar papeles pendientes. Sus números de la suerte son el 19 y 90.

Sagitario: durante esta temporada debes consentirte y quererte más, además debes cuidar tu cuerpo porque los exceso no han sido buenos. Debes dejar a un lado la culpa, pues es momento de pensar en lo positivo y la estabilidad para darte una oportunidad en el amor; tus números de la suerte 10 y 27.

Capricornio: Durante este mes deberá tener determinación y autocontrol de lo que desea hacer con su vida tanto personal como laboral; sus números de la suerte son el 19 y el 28.

Acuario: Este mes el signo de agua deberá tomar decisiones importantes, dejando atrás el “qué dirán”; tiene que enfocarse en el presente y cómo puede solucionarlo para alcanzar su felicidad. Sus números de la suerte son el 7 y el 15.

Piscis: El signo de agua tendrá una importante época donde debe darse la oportunidad de olvidar rencores y arreglar trámites legales; sus números de la fortuna serán el 9 y 99.

