La Inteligencia artificial ¿te va a quitar la chamba?

La Inteligencia Artificial (IA) y todo de lo que ella derive es el futuro, pero no un futuro lejano, está a la vuelta de la esquina. Nuevos programas optimizan procesos, crean imágenes e incluso redactan textos, hay quien no podría notar que fueron hechos por “máquinas” y eso apenas es el principio, lo cual transformará la forma en la que las personas trabajan y muchos han comenzado a temer: “¿Seré reemplazado por la inteligencia artificial?”, para saber la respuesta a esta pregunta compleja, El Heraldo Digital conversó con Arturo Monlui, productor de contenidos de innovación tecnológica.

¿Es fundado el miedo a las "máquinas"? Foto: AP.

Las IAs son sistemas informáticos diseñados para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje automático, la toma de decisiones, el procesamiento de lenguaje natural, entre otros. Están diseñados para imitar la inteligencia humana y, en algunos casos, superarla en términos de velocidad y capacidad de procesamiento.

¿Le quitarán el trabajo a las personas?

Es común ver en los medios tradicionales cabezas que alertan que las personas serán reemplazadas por las “máquinas”, como si de la premisa de una película se tratase. Sin embargo, el portal Statista refiere que “si se tiene en cuenta la ocupación, la probabilidad de que los robots u otras tecnologías reemplacen la mano de obra humana asciende al 48% en México”, se destaca.

E trabajo frente a las pantallas podría abaratarse. Foto: Reuters.

“Si se adopta un enfoque centrado en las tareas, esta posibilidad se reduce al 7%. Esto implica que sólo el 7% de la fuerza laboral mexicana podría resultar desplazada por la automatización, en caso de que la tecnología necesaria estuviera disponible en este país”, se lee en el sitio especializado.

“Se está en un pensamiento totalmente fatalista… La prensa y la sociedad hablan desde el prejuicio y desde el miedo, porque resulta que las personas que más opinan acerca de que la inteligencia artificial es mala o es este nos van a quitar los empleos, pues son ni siquiera han utilizado una o no tienen los parámetros comparativos necesarios”, opinó Arturo.

¿Hay campos propensos a desfasarse?

En la actualidad no representa un riesgo para ciertos trabajadores, pero en el futuro podría darse el caso, aunque no por las razones que se pensarían, sino por la falta de capacitación y educación en el tema, sopesó el Monlui. Como ejemplo, citó a China, una ciudad llena de IAs, pero que eso no significó el desplazamiento de las personas.

“En Occidente no tenemos la cultura de capacitación y eso también desata el miedo de que las IAs se los va a comer, pero hoy en día hay una gran oportunidad… Los que queden desfasados de manera tecnológica perderán esos empleos”, consideró.

Una experta comprueba los análisis de células sanguíneas en un laboratorio de China. Foto: AFP.

Desafortunadamente habrá profesiones que se podrán automatizar como la de los diseñadores gráficos o incluso los abogados, “las IAs te puede llevar un caso legal mucho más eficiente”. Y una cosa parece ser inminente: “el precio del trabajo que se realiza en pantalla caerá, mientras que el trabajo físico es el que aumentará… Antes parecía que era al revés… Básicamente todo lo que puedes hacer en una computadora lo puede registrar una inteligencia artificial, lo puede aprender y lo puede hacer, todo menos lo físico”.

No hay que temerles, son herramientas

Aunque hay ciertos aspectos que parecen intimidantes, la realidad es que las IAs más que sustitutos son herramientas, Arturo sostiene que en el ámbito creativo pueden ayudar a acercarse a lo que se quiere plasmar y en otras profesiones puede ayudar a reducir tiempos significativamente, principalmente en hacer menos operaciones computacionales.

“Como en la ciencia, hay retos que han logrado resolver, por ejemplo, la fusión nuclear… Entonces hay muchos otros de los que no se están hablando y que la inteligencia artificial los solucionará… También hay personas que se les ha detectado enfermedades, que un doctor no hubiera podido hacerlo porque no le da el tiempo para leer tanta literatura médica y dar con el diagnóstico correcto…. No hay que temerle sino abrazarla como una herramienta que nos podría ayudar a mejorar”, expuso.

¿Cómo funcionan las nuevas IAs?

Pueden ser programadas para realizar tareas específicas y también pueden aprender por sí mismas a partir de datos y experiencias previas. En la actualidad, se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde la detección de fraudes financieros hasta la conducción autónoma de vehículos. También se están desarrollando para ayudar a resolver problemas complejos en áreas como la salud, la energía y el medio ambiente.

Se nutren de bases de datos gigantes. Foto: PixaBay.

El también periodista especializado en ciencia y ecología aseguró que el Deep Learning juega un papel importante en lo que vemos en la actualidad, ya que es un sistema, aunque no nuevo, sí impresionante, ya que permite que los algoritmos aprendan y se auto evalúen conforme reciben más datos.

“A las nuevas IAs se les instruye a través de algo que se llama DataSet, son bancos de datos a los que acceden y con redes neuronales pueden generar imágenes o responden con frases como si fuera un lenguaje natural… Parecería que responde una persona”, apuntó.

¿Son pensantes?

Una de las IAs que más han causado revuelo en las últimas semanas es “Chat GPT”, él mismo se define de la siguiente forma:

“Soy un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Un programa de computadora diseñado para procesar y generar lenguaje natural, lo que me permite conversar contigo y responder a tus preguntas. No tengo una forma física ni una conciencia o personalidad propia, soy simplemente un software que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para generar respuestas en base al análisis del contexto y del conocimiento que he adquirido a partir del procesamiento de grandes cantidades de datos y textos en múltiples idiomas”

Su forma de contestar sorprende a muchos. Foto: AFP.

Monlui sostiene que a este tipo de herramientas, llamadas ChatBots, se les ha querido dotar, erróneamente, de conciencia, principalmente por el incidente de hace un año, cuando el experto en IA Blake Lemoine, uno de los encargados de probar el LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), pensó que el sistema tenía una “personalidad propia”.

“Pero no es que cobren conciencia, sino que su lenguaje natural, la semántica con la que te responde y la velocidad con la que lo hace dan esa impresión… Pero son algoritmos que tienen incluso sesgos de los programadores, quienes realmente están detrás… Por ejemplo, si usas Dalí para generar imágenes de un conductor de televisión, te lo ponía de origen anglosajón, nunca te ponían personas de color o asiáticos entonces existían ciertos prejuicios”, relfexionó.

Todo cambiará rápidamente

Los cambios son tan convulsos que Arturo pronosticó que incluso en seis meses los cambios podrían ser radicales, “en los últimos 20 años los buscadores como Google no habían cambiado, hoy en día cuando le integras una inteligencia artificial, te da resúmenes completos, no necesitas leer tanto tiempo… El internet cambiará y las personas accederán a información con lenguaje natural, como si te lo platicara un amigo”.

Podría revolucionar la forma en la que se estudia. Foto: AP.

Esto también se verá reflejado en los asistentes virtuales y también podría arrojar beneficios en el ámbito académico y escolar, pero también presentará desafíos, los cuales por el momento se antojan complicados para un país como México.

“Se deberá de cambiar por completo el sistema educativo a pensamiento algorítmico a pensamiento computacional y los gobiernos tienen que pensar ahora totalmente en modificaciones, porque sino el país quedará rezagado… Hay una gran oportunidad de cambiar y podernos subir al barco tecnológico y hacer frente a lo que viene para los siguientes 20 años”, expresó.

Es buen momento para comenzar a redefinir los paradigmas, pues Moului hizo hincapié que lo que apreciamos ahora es sólo una pizca, pues no estamos ante la forma definitiva de las IAs.

Habrá que ser precavidos

Las compañías entraron en “guerra” por desarrollar y ofrecer IAs mejores y eso ha propiciado avances muy rápidos, “pasamos en tan solo dos años de tener una simple inteligencia artificial que hablaba en un chat a ya generar incluso vídeos”, comentó Monliu.

El ChatGPT es la IA que más ruido ha causado en las últimas semanas. Foto: AP.

No será un regalo, pues “no salen al mercado por personas buenas, es un producto comercial, que detrás tiene inversionistas que buscan la rentabilidad de esta tecnología y son quienes realmente están detrás de las IAs”. Y el funcionamiento de las IAs también podría tener algunos problemas, una de las preocupaciones que Arturo tiene es que en el futuro se deleguen decisiones importantes a los algoritmos.

“En ese escenario si tú le pides una elección a una inteligencia artificial probablemente la mejor no sea la que te dé sino la que le convenga a la compañía que la desarrolló… O por ejemplo, que te recete un medicamento que a lo mejor no es el indicado también”, reflexionó.

Esto implicará que se tendrán que crear regulaciones “es importante se haga, porque esto ni siquiera se ha hablado en en los gobiernos muy pocos gobiernos hablan de esto… México no hay nada sobre una regularización en esta materia, por ahí hay algunas algunas cosas, pero necesita hacerse todavía mucho más robusto”. También juzgó que se tendrá que revisar la ética con la que se usan y emplearán.

Los legisladores mexicanos deberán establecer regulaciones. Foto: Cuartoscuro.

“Ese será el reto de los gobiernos en los siguientes años, cuando menos toda esta década… Pero necesitamos quitarnos el miedo y dejar de opinar desde la ignorancia y empezar a utilizar acceder a estas plataformas para tener un mayor conocimiento de causa sobre lo que sucede en este campo y poder utilizar esto como una herramienta como cualquier otra tecnología”, concluyó.

Además, en palabras del propio Chat GPT: “la IA se considera ampliamente como una de las tecnologías más importantes y prometedoras para el futuro. La IA tiene el potencial de transformar muchos aspectos de la sociedad, desde la atención médica y la educación hasta la manufactura y el transporte”.

