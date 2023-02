Una modelo promete posar al natural si el Nápoles gana la Champions League

La modelo de OnlyFans Paola Saulino sorprendió a todos sus fans al anunciar que si el Nápoles gana la Champions League celebrará sin ropa en un autobús por toda la ciudad si el equipo de sus amores se hace con “la orejona”. El equipo ha mostrado buen desempeño y lleva 15 puntos de ventaja en la Serie A, muchos analistas consideran que tiene lo necesario para siquiera llegar a la final de la Liga de Campeones.

Paola, de 33 años, es una gran aficionada del deporte y del equipo, recientemente en una entrevista para el medio Daily Star confesó que: “haré una locura y lo celebraré haciendo un desnudo abierto en lo alto de un autobús… Es algo que puedo hacer y que me puedo permitir. Sinceramente, no creo que alquilar un autobús sea lo más caro del mundo”.

El conjunto napolitano ilusiona

Esta semana venció al Fráncfort 2-0 en el choque de ida de octavos de final y aunque falta el encuentro de vuelta, la hinchada está confiada. Paola cree que los chicos de azul pueden alcanzar la gloria.

"Sinceramente, sólo el City me da un poco de miedo. Pero es increíble lo que estamos haciendo en la Serie A… A diferencia de la Premier League, donde el Arsenal tiene al City pisándole los talones, el Nápoles no tiene rivales, así que no hay comparación", reflexionó Paola.

"Si seguimos en la Champions significaría consolidar al Nápoles entre los clubes más importantes y competitivos del mundo después de años de sufrimiento futbolístico… Nos lo merecemos y lo necesitamos", añadió,

Ha estado envuelta en polémicas

El año pasado aseguró que tuvo una relación con un jugador del Chelsea, pero no dio su nombre; expuso que él la utilizó y humilló, luego de que todo comenzara como una aventura. La italiana ahora superó eso y sólo piensa en la fortuna que hace gracias a la venta de contenido en OnlyFans.

