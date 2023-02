Modelo de OnlyFans desata polémica, pese a sus millones deja que fans paguen sus vacaciones

Anteriormente Alexia Grace, de 22 años, era azafata, pero ahora gana casi 900 mil pesos al mes por el contenido que vende a través de OnlyFans, pero a veces no gasta ni un sólo centavo cuando sale de vacaciones, pues confesó que algunos de sus suscriptores han pagado por varias de las vacaciones que ha hecho en los últimos meses.

Sus publicaciones siempre se viralizan. Foto: Instagram.

Grace, quien en su cuenta de Instagram (@itsalexiagrace) suma más de 100 mil seguidores, contó en una entrevista con el Daily Star que trabajó en aerolíneas tras acabar de estudiar derecho, lo había visto como un paréntesis antes de buscar un empleo como abogada, pero se le presentó la oportunidad de entrar a OnlyFans y la tomó.

Ya no está en sus planes ser abogada

Alexia comentó que se unió a la plataforma en junio de 2020 y al poco tiempo comenzó a ganar mucho dinero, por lo que empezó a viajar por el mundo, lo cual se ha vuelto una prioridad para ella, además, aseguró que ha podido disfrutar de muchos lujos gracias a sus fans.

Sus fans la adoran. Foto: Instagram.

A veces no gasta

En septiembre visitó México y la influencer admitió que consiguió alojarse en hoteles de lujo de la región sin tener que hacer mella en su presupuesto, gracias a sus generosos seguidores. "Tuve un seguidor que me ha dado grandes propinas para que me hospede en hoteles y villas de lujo, ¡lo tuve mientras estuve en México! Así que mientras viajaba de mochilera me alojé en algunos de los mejores hoteles", contó. Algunas personas no se tomaron a bien sus palabras, pues consideraron que ella debía pagar por sus cosas, otros más sostuvieron ese dinero en realidad es de ella, pues se lo dan por el contenido que crea.

Estuvo en México. Foto: Instagram.

Ahora entre sus planes está ir a Amsterdam, Japón, Tailandia, Bali, Miami y Los Ángeles este año. Mencionó que tiene planeado grabar contenido con otras modelos. "Siempre grabo contenido mientras estoy fuera, pero la variación del contenido depende del país que esté visitando", mencionó.

