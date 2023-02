Mujer de 70 años se hace rica gracias a OnlyFans, vivió en la pobreza casi toda su vida

El boom de la plataforma OnlyFans nos ha permitido conocer historias como la de Michelle Hardenbrook, una mujer de 70 años que gana miles de dólares gracias a OnlyFans, ella en lugar de descansar y disfrutar de su jubilación, debe seguir trabajando para cuidar de su hijo discapacitado. Se unió a la página web en enero de 2020 y ganó la asombrosa cantidad de casi 700 mil pesos en su primer mes después de que un vídeo que publicó en redes buscando suscriptores se hiciera viral. Habiendo estado en la pobreza la mayor parte de su vida, Michelle está encantada con su éxito, pero éste ha venido con consecuencias.

No todo puede ser perfecto

"Siento una gran sensación de logro, pero lo triste para mí es que no puedo hablar de mi éxito a la gente que conozco porque estaría mal visto. Mi familia no me habla desde hace años. Si se lo contara, se reforzaría la creencia de que 'Michelle es rara'. Y es que no hay muchas mujeres de más de 60 años que hagan este tipo de trabajo”, aseguró en una entrevista para el diario inglés Daily Star.

Michelle vive en Luisiana (Estados Unidos) y trabajaba como secretaria. Criar a sus dos hijos era un reto y solía llegar a final de quincena endeudada. Antes de cumplir los 56 años, perdió un trabajo y se dedicó a dar masajes para pagar las facturas.

"Mi hija no me ha hablado en 20 años. Estoy segura de que si se enterara de lo que estoy haciendo ahora tendría más munición para no hablarme porque en su mente cualquier cosa mala que haya pasado en su vida es por mi culpa pero es absolutamente lo contrario. Mi hijo dice que si no fuera por mí estaría muerto”, agregó.

Only Fans mejoró su vida

Ahora usa los ingresos de OnlyFans para tener una vida más cómoda y ayudar a su hijo, que quedó discapacitado a los 35 años por una enfermedad cardíaca debilitante.

A pesar de tener una relación tensa con su familia, Michelle no se arrepiente de haber incursionado en la plataforma, "como me metí en esto tarde, tenía una vida normal y sigo teniendo una vida normal y no voy a permitir que esto convierta mi vida en algo anormal, concluyó.

