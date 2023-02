Conjunción de Luna, Venus y Júpiter: las mejores FOTOS del evento astronómico del año

Los amantes de la astronomía estarán felices de saber que ayer, 23 de febrero, la Luna, Venus y Júpiter estuvieron en conjunción, lo cual fue todo un espectáculo. Este fenómeno ocurre cuando dos o más planetas aparecen cerca uno del otro en la bóveda celeste, pero esto es una ilusión óptica, pues en realidad están muy muy lejos. Si te lo perdiste, no te preocupes, hoy te presentamos las mejores fotos.

Incluso en la CDMX se pudo apreciar. Foto: Diana Zaragoza.

Una conjunción puede incluir otros objetos celestes como estrellas o la Luna, sin embargo, la mejor forma de presenciar algo así es estar alejado de la contaminación lumínica y sin obstáculos en el horizonte, eso sí, si quieres ver todo detalladamente tendrás que echar mano de objetos especializados.

Una vista desde Montevideo. Foto: AFP.

No es lo mismo que una alineación

Muchos creen que una conjunción y una alineación planetaria son lo mismo, pero no, ya que la primera implica una distancia más reducida entre cuerpos celestes en la bóveda celeste, “mientras que una alineación significa que los planetas se alinean en una fila en la misma área del cielo, como se ve desde la Tierra”, detalla Star Walk en su portal.

¿Habrá otra en el futuro?

Si no lo viste, no te desanimes algunos expertos señalan que será hasta el 2 de marzo de 2023 que Venus “bailará” a lado de Júpiter, aunque ya no con la Luna, cerca de la constelación de Piscis, para disfrutar en su máximo esplendor este evento se pueden usar binoculares o telescopios, pero si no tienes, no te preocupes, por que se podrá disfrutar a simple vista.

Si no sabes cómo ubicar o identificar a estos planetas puedes hacerlo fácilmente con aplicaciones como Star Walk , SkyView o Mapa Estrellada, las cuales son de descarga gratuita.

