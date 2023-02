Barney de regreso para conquistar a las nuevas generaciones y su nueva imagen desata polémica

Desde siempre los niños han sentido un gusto particular por los dinosaurios, ésta podría ser una de las razones por las que Barney estará de regreso gracias a la empresa de juguetes Mattel. El T-Rex de color morado, que se distinguió por ser "amigo de los niños" se transmitió en Estados Unidos de 1992 hasta el 2010 con gran éxito, por lo que ahora volverá para conquistar el corazón de las nuevas generaciones.

Como es lógico, la botarga tendrá que sufrir una modificación para que los pequeños en edad preescolar lo adopten de inmediato, algo que no costará mucho trabajo debido a que tienen un plan estratégico que los bombardeará por todos lados con la imagen del dinosaurio: serie animada (que se estrenará en el 2024), cine, música y toda una gama de productos infantiles de los que destacan juguetes, libros y ropa entre otros. Incluso se está pensando en un mercado para adultos, por aquello de la nostalgia.

Barney estará de regreso con una nueva imagen (Foto: Mattel)

Todo apunta a que será un acierto de Mattel, pues es el responsable de recuperar con éxito "Monster High" y la franquicia de "Masters of the Universe", tanto en contenido como con productos de consumo. "Aprovecharemos la nostalgia de las generaciones que crecieron con Barney, ahora padres, y presentaremos el icónico dinosaurio púrpura a una nueva generación de niños y familias de todo el mundo a través de contenido, productos y experiencias", expresó Josh Silverman, director de Franquicias de Matell a través de su página web.

Fred Soulie, vicepresidente sénior y gerente general de Mattel Television, por su parte, mencionó que esperan que con la versión moderna de Barney puedan inspirar a la próxima generación a "escuchar, preocuparse y soñar en grande". De igual forma, profetizó que a los padres de familia les gustará el concepto gracia al cariño con el que recuerdan al personaje que usa la imaginación.

Estallan las redes sociales

Aunque a muchos les de vergüenza, no podrán negar que crecieron con las canciones de Barney y hasta le guardan cierto cariño. De hecho fue cuna de grandes artistas como Selena Gómez, Demi Lovato y Debby Ryan, entre otros no menos importantes. Por esta razón, un sector social no pudo negar su molestia en cuanto vieron el nuevo diseño: "Triste", "Hasta el Barney se hizo la bichectomia", "Que cosa tan inmunda", "Porque siempre arruinan mi infancia?!” y "Una nueva serie de Barnie no es mala idea, lo que no me convence es su nuevo diseño que le dieron", fueron algunos mensajes que se pudieron leer en las redes sociales.

¿Quién es Barney?

Aunque su popularidad fue enorme, como un dinosaurio, "Barney y sus amigos" fue un programa infantil que encantó a los niños por los mensajes educativos a través de canciones y rutinas de baile de la botarga morada que tenía por compañeros a Baby Bop (una Triceratops verde), B.J. (un Protoceratops amarillo y verde) y Riff (un Hadrosaurus naranja y amarillo).

Barney y sus amigos dinosaurios (Foto: Especial)

Sheryl Leach es el responsable de la creación de Barney, gracias a los programas de televisión educativos que veía su hijo. En principio tuvo mediano éxito, éste se disparó cuando el personaje fue mejorado para la serie de televisión; Public Broadcasting Service (PBS) lo arropó y lanzó al estrellato en 1992 como se le conoce.

