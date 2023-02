VIDEO | El tamaño sí importa… Un hombre trata de meter una pantalla de 75" en su deportivo y este fue el resultado

El sujeto fue captado por unas personas que se encontraban estacionados fuera del centro comercial Captura de Video @SocialDrive_es

Si no somos científicos, el “sentido común” siempre nos ayuda a resolver ciertos obstáculos que se nos presentan en la vida; sin embargo, hay algunas personas que definitivamente no aplican ninguno de los dos criterios.

Como el caso de este hombre que tratar de meter una pantalla de 75" pulgadas en la cajuela de su pequeño automóvil, pero no lo logra debido a que las dimensiones del auto con respecto al tamaño de la pantalla no son para nada proporcionales.

El sujeto fue captado por unas personas que ya habían arribado a su coche en el estacionamiento de un centro comercial y al percatarse de lo sucedido comenzaron a grabarlo.

En el video publicado en redes sociales se observa al hombre que al no conseguir su cometido de inicialmente introducir la enorme pantalla por la cajuela de su auto, éste no se da por vencido e intenta completar su misión pero ahora por la puerta lateral del carro.

Mientras todo eso ocurre, las personas que grababan la “hazaña” del hombre desde otro automóvil dudaban si acercarse a ofrecerle ayuda o simplemente burlarse de él.

Es evidente que el hombre de Tenneesse, Estados Unidos, desconoce las leyes de la física, pues, por ejemplo, una de ellas establece que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, a lo cual se le conoce como el principio de exclusión de Pauli.

Esta Ley de Pauli se deriva de la mecánica cuántica y determina que dos fermiones idénticos (partículas que siguen el principio de exclusión de Pauli) no pueden estar en el mismo estado cuántico simultáneamente.

Este principio se aplica a partículas subatómicas como electrones, protones y neutrones, y explica por qué los átomos tienen una estructura estable y por qué la materia no puede colapsar en sí misma. Sin embargo, este principio no se aplica a partículas bosónicas, que no siguen el principio de exclusión de Pauli y pueden ocupar el mismo estado cuántico.

Wolfgang Pauli (1900-1958) fue un físico teórico austriaco que realizó importantes contribuciones a la física cuántica y a la teoría de la relatividad. En 1925, mientras trabajaba como asistente de investigación de Niels Bohr en Copenhague, Pauli propuso el principio de exclusión que lleva su nombre.

Pauli también realizó importantes contribuciones a la teoría de la relatividad y a la física de partículas elementales. En 1945, recibió el Premio Nobel de Física "por el descubrimiento del principio de exclusión que lleva su nombre".

Entre los comentarios de los internautas se lee: "Un genio", "Este iba pa ingeniero de la NASA", "No sé cómo no nos extinguimos", "Y cuando creí que ya lo había visto todo".

