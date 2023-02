¿De verdad quieres las botas de Astro Boy? Un hombre no pudo quitárselas, entró en desesperación y su video se hizo viral

Hace unos días te informamos que las enormes botas rojas inspiradas en Astro Boy, un personaje de manga que nació en 1952, serían lanzadas al mercado en a mediados de febrero de este año; sin embargo parece que la venta se adelantó, pues en redes sociales un hombre las presumió puestas, aunque las cosas no salieron como esperaba.

La noticia de dicho artículo generó mucha emoción en un sector poblacional, ya que apelan a la nostalgia de muchos de los adultos que hoy son funcionales y que, sin problema, no dudarán en sacar la cartera y pagar por un par de éstas que pertenecen a la marca MSCHF. Por cuestiones de derechos de autor el nombre del personaje no se encuentra en ninguna pare, pero es lógico que se basaron en él para sacar su diseño.

La emoción de un hombre fue tal que, en cuanto pudo, no dudó en calzarse las llamadas "Big Red Boots" y querer presumirle a todo el mundo que ya las tenía o iba a comprar. Sin embargo, su experiencia no fue la mejor y todo quedó registrado en un video que se viralizó de inmediato en redes sociales como TikTok. Tras lucirlas quiso quitárselas, pero no lo consiguió al grado de tener que pedirle ayuda a uno de sus amigos, quien batalló mucho para liberarlo.

Cuando circularon en redes sociales las imágenes de una modelo utilizando las botas, todo el mundo pensó que son sencillas de usar, pero la realidad podría ser muy diferente. En el video se aprecia que el hombre quedó prácticamente atrapado en las botas y requirió de mucho esfuerzo para quitárselas. Aunque se desconoce si realmente son así de incómodas, los internautas que tuvieron la oportunidad de ver el video no dudaron en bromear al respecto.

"Es que no se quitan. ¿Alguna vez viste a Astro Boy sin botas?", "Cuestan tan caras porque son para siempre", "no ya quiero nada", "Literalmente puedo ver dónde comienza el pánico", "Puede ser un mito, pero escuché que cuando te pones los zapatos literalmente te conviertes en el personaje", fueron algunos de los mensajes que le dejaron al usuario de TikTok @lilap3.

¿Cuánto cuestan las botas inspiradas en Astro Boy?

Las botas que están inspiradas en el niño androide de 1952 y que después sufrió varias adaptaciones tienen un costo de 350 dólares, unos 6 mil 500 pesos al tipo de cambio actual. La fecha del supuesto lanzamiento a la venta será el 16 de febrero, de acuerdo con Hyper Beast. Este modelo, que se ve sencillo, a muchos les agradó debido a que en la caricatura le ayudaba a volar al personaje como Iron Man.

