Buenos, bonitos y baratos, los mejores sneakers para el regalo de este 14 de febrero

No hay fecha que no se cumpla y así, en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos en vísperas del 14 de febrero 2023, Día de San Valentín en el que los enamorados y también los amigos, no pierden la oportunidad de demostrar su afecto a través de un regalo. Corazones rojos por doquier, rosas, globos, chocolates y demás elementos se han convertido en el típico presente de la fecha, pero ¿en realidad es un buen regalo?

Para quienes disfrutan de una aventura por la ciudad o el estilo es su arma secreta, el mejor regalo viene de la mano de unos buenos sneakers, cómodos y bonitos que aguanten la batalla. Se sabe que en el mundo del streetwear las reglas no están escritas, que no es sólo ropa o tenis, sino una cultura y una que, a veces, no es nada barata.

No obstante, el tema es saber elegir, porque no todo lo costoso es bueno, ni bonito y si se trata de consentir a quienes queremos hay que ponerse un poquito observadores, por eso ahora hablaremos de clásicos que nunca fallan, ni pasan de moda.

Perfectos para San Valentín

Lo primero es conocer el número del calzado de nuestro Valantine, de ahí pues sólo checar que el par tenga colores y corazones, los Classics Sk8-Hi de Vans, en el especial de este 2023 que se pueden convertir en el obsequio, si tienes dudas sólo mira.

Classics Sk8-Hi Tapered Rosa Foto Especial

Ahora, que si el estilo de tu Valantine es aesthetic y lo que le gusta algo que vaya con todo, no importa que sea, la opción es un par de Classics Old Skool en blanco, así no se le batalla en temas.

Classics Old Skool Foto: Especial

Ambos pares están en menos de mil 500 pesos, es por ello que la curación del 14 de febrero los eligió como el regalo especial del amor y sobre todo de la amistad.

