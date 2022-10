3 sneakers clásicos con plataforma que si eres petite debes tener, serás la reina de la comodidad y el estilo

El mundo de la moda no es más que el popular dicho de "lo que te acomoda", y hay tendencias que llegaron para que las personas petite las aprovecharan al máximo, una de estas son sin duda los tenis que tienen plataforma, mismos que además de levantar cualquier outfit, porque ya quedó muy en el pasado eso de que lo formal y lo casual no se pueden combinar. Los sneakers que se ven por todas partes son las Converse Chuck Taylor en plataforma, son tan populares por su versatilidad que se han se pueden calificar como básicos, pero ojo, porque no son los únicos y hay algunos en el mismo rango de precio que pueden incluirse perfecto en tu armario.

En primer lugar están los Vans Classics SK8-Hi Tapered Stackform, la silueta tradicional de la marca de California incorporó el plus de la plataforma y luce increíble con los atuendos del día a día, pero si quieres ir cómoda a la oficina, si hay un día pesado de trabajo o simplemente si lo que necesitas ese día es sentirte top.

Vans con plataforma

Se vienen otros clásicos y es que en el clóset no pueden faltas estas zapatillas que se podrán ir y venir las tendencias, pero siempre se mantienen entre lo más top, estamos hablando del modelo Superstar, sí "los concha" como los conocimos en México. La silueta incluyó una buena plataforma para subir unos cuantos centímetros y les nombró Superstar Bonega.

Adidas Superstar Bonega

Y bueno, la compañía hermana de Adidas no se podía quedar atrás, así que Puma viene a esta representación con el modelo Mayze, que también cumple la función de los anteriores: crecer y crecer sin perder la comodidad. Una cosa que sorprende en esta silueta es la cantidad de colores y diseños que presenta, lo que también se traduce en diferencia de precios, acá vamos a dejar una imagen con unos clásicos y súper combinables, los que te van a sacar del apuro en cualquier momento.

Puma Mayze

