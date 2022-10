3 pares de tenis baratos, que nunca pasan de moda y son básicos de la moda urbana

Para nadie es un secreto que los tenis se han convertido en un básico de los armarios, pues han sabido dar el paso de lo deportivo a las pasarelas de alta costura, ya que las prestigiadas firmas han virado la cabeza hacia ellos y los han incorporado a sus colecciones. Empresas como Nike, Adidas, Puma, Converse, Vans, entre otras se lanzan al mercado con siluetas que dan un toque único a la llamada moda urbana, que de hecho ha traspasado la línea entre lo informal y lo formal.

Muestra de ellos son los outfits que se les han visto a iconos del momento en la moda como Hailey Bieber y Kylie Jenner que no dudan en combinar sus refinados atuendos con unos buenos tenis que le meten el toque desenfadado que ya no encanta a muchas personas.

En el mercado hay piezas que llegan a costar miles de dólares, precios de ediciones especiales o muy codiciadas por los fanáticos que complican su adquisición. Pero para tener estilo y poder ser versátil en el mundo de la moda no es necesario tener una cuenta llena de ceros, sino saber cuáles son los básicos que nunca pasan de moda y pueden quedar con cualquier estilo.

3 tenis que no pasan de moda

Así que para que tu atuendo siempre tenga un plus y sea de los más "chic" del momento hay tres pares de tenis que no pueden faltar en su colección, el número uno son unos Converse Chuck Taylor All Star, ya sea en negro o blanco, suelen ser tan versátiles que siempre te van a salvar del paso, con un look desenfadado, con algo más casual y hasta para ir a la oficina.

Converse Chuck Taylor All Star

El precio de estos en la tienda oficial es de mil 299 pesos.

Otro elemento que no puede fallar son los Air Force 1, las piezas de Nike que en años recientes se han visto por todos lados han tenido un boom, pero no quiere decir que no hayan sido un clásico de todo el tiempo. Estos tenis son tan versátiles que rápidamente tuvieron una gran aceptación cuando se pusieron en tendencia. Su precio es de 2 mil 399 en la tienda de Nike.

Outfit con Air Force 1de Nike

Otro básico y que ahora gracias a personalidades como Hailey Bieber son la tendencia del streetwear son los Samba, una pieza de Adidas que se destaca por las características tres franjas y su sencillez. Al menos en México, la página oficial no ofrece la posibilidad de compra, pero en plataformas como Farfetch se ofertan en mil 626 pesos.

Samba de Adidas

