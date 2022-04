El truco definitivo para limpiar tus tenis blancos después de un día de lluvia

Los tenis blancos están de moda y se han convertido en el calzado perfecto para llevar en todos los looks, desde aquellos casuales hasta los más formales para ir a la oficina; sin embargo, la temporada de lluvia comienza a hacer su gran retorno y en los días más inesperados puede arruinar la limpieza de nuestros tenis tanto por el lodo como por las molestas gotitas que se quedan provocando manchas, algo que arruina por completo la estética de los outfits.

Pues si bien en 2022 ya no existen reglas para usar los tenis blancos, no podemos negar que lo ideal es siempre llevarlos limpios para que su color sobresalga y dé un toque de elegancia, pero la lluvia no suele ayudarnos a mantenerlos así de perfectos. Afortunadamente, existe un truco con el que fácilmente se puede recuperar ese tono deslumbrante en cuestión de minutos, sobre todo si lo pones en práctica inmediatamente después de ensuciarse.

La parte que todos aman es que este truco se puede realizar con productos que ya están en casa, lo que no te supondrá un gasto extra; lo que sí es que si solo tienes un par de tenis blancos, deberás esperar a que se sequen por completo antes de poder usarlos nuevamente, pues implica un lavado casi completo. Para ello sólo necesitas bicarbonato de sodio, vinagre, jabón líquido, pasta de dientes y un cepillo para tallar.

No dejes que la lluvia arruine tus tenis. (Foto: Pexels)

Paso a paso: deja tus tenis blancos deslumbrantes

En un recipiente mezcla un poco de vinagre con una cucharada de bicarbonato de sodio; la reacción de estos dos productos será burbujeante, por lo que inevitablemente la mezcla crecerá. Posteriormente retira las agujetas de los tenis y con ayuda de un cepillo toma un poco del preparado y aplícalo sobre las zonas enlodadas, tratando de tallar con la fuerza suficiente para arrancar la suciedad.

Ahora, pon un poco de pasta de dientes sobre los extremos de la suela y comienza a tallar hasta que nuevamente quede con un blanco perfecto. Como notarás, estos pasos no mojarán demasiado tus tenis; sin embargo, lo siguiente por hacer es enjuagar con agua limpia los restantes de ambos productos, lo que inevitablemente hará que tarden más tiempo en secarse. Aunque otra alternativa es tomar un pañuelo mojado para tratar de retirar los excesos, pero hemos de advertir que este paso te llevará más tiempo, pero bastarán un par de horas para que queden secos por completo.

El último paso es que dejes remojando las agujeta en el sobrante de vinagre y bicarbonato de sodio, tras unos 15 minutos puedes tallarlas como normalmente lo haces, enjuagarla y dejarlas secar. Ahora que la lluvia no deja de sorprender en lugares como la Ciudad de México.

