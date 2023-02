Oficial: Tom Brady confirma su retiro de la NFL

La mañana de este miércoles 1 de febrero, el histórico quarterback de los Pats y Buccaneers, Tom Brady, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que confirmó su retiro de la NFL tras un total de 23 temporadas en las que consiguió consagrarse como la máxima figura de los emparrillados con un total de siete anillos de Super Bowl.

El atleta de 45 años, quien se ostenta como la máxima figura de la NFL con siete títulos de Super Bowl, acabó con los rumores de su posible fichaje con otra franquicia para seguir agrandando su legado y contrario a ello, anunció el fin definitivo de su carrera, pues cabe mencionar que el pasado 1 de febrero de 2022 también había anunciado su retiro, pero se arrepintió y regresó a los Buccaneers para tener “su último baile”.

“Buenos días chicos. Iré al grano... me retiro, para siempre. Sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana, pensé en presionar grabar y avisarles primero. No seré prolijo, solo obtienes un ensayo de jubilación súper emocional y usé el mío el año pasado, así que muchas gracias a todos por apoyarme: mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis competidores, podría seguir para siempre, hay demasiados. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño absoluto. No cambiaría nada. Los amo a todos”, señaló Tom Brady en su breve video.

Información en desarrollo…