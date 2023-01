Los 7 datos poco conocidos de Patrick Mahomes: de su adicción a la cátsup al origen de su apodo

El domingo más importante para la NFL está a unos pocos días, pues el Super Bowl LVII es uno de los eventos más anticipados por los aficionados del deporte, sobre todo después de unas semanas llenas de adrenalina y tensión, pues los Playoffs estuvieron llenos de sorpresas y momentos para la posteridad.

Después de unas duras semanas, los dos mejores equipos dentro de la liga salieron victoriosos de las eliminatorias, Las Águilas de Filadelfia y Los Jefes de Kansas City, dos escuadras muy fuertes, quienes vivieron momentos de infarto en su camino al Super Bowl.

Ambos equipos se encuentran atiborrados de estrellas y jugadores que marcan la diferencia en todo momento, sin embargo, el número 15 de Kansas City, poco a poco se ha convertido en un astro que seguro podría entrar al salón de la fama de dicho deporte, pues Patrick Mahomes ya es un nombre que suena fuerte en la liga.

Poco a poco el número 15 de Kansas ha escrito su página en los libros de la NFL

Créditos: IG @patrickmahomes

Las 7 curiosidades de Patrick Mahomes

No importa que Mahomes juegue en la posición más analizada y criticada dentro de mundo del deporte, él siempre brilla en los momentos más cruciales, pues en muchas ocasiones, "Showtime" Mahomes ha demostrado que puede cargar el peso del equipo en sus espaldas y crecerse en los momentos más asfixiantes dentro de la cancha.

Sorprendentemente, la vida personal de Patrick Mahomes es igual o más electrizante que su desempeño en las diagonales, pues el mariscal de campo tiene una serie de curiosidades que incluso sorprenderán a los fanáticos más fieles.

1. Su destino era el deporte, pero quizá no en el NFL

Mahomes llegó a ser una estrella del Baseball

Créditos: IG @patrickmahomes

Para muchos, convertirse en deportistas profesionales es un sueño lejano que muy pocas cosas se convierte en una realidad, pero para Patrick Mahomes, su destino sin duda era el deporte, pues el mariscal de campo nació con un gran talento que fue desarrollado a una edad muy temprana por su padre.

Pat Mahomes Sr, fue un jugador profesional de Baseball, deporte en el cual Patrick se convirtió en una estrella, siendo seleccionado por los Tigers de Detroit en el Draft de la MLB, sin embargo, su corazón fue robado por el Football Americano.

2. Es el mariscal de campo con el contrato más grande de la historia.

Mahomes será el mariscal de campo mejor pagado por mucho tiempo

Créditos: Especial

Los salarios de la NFL suelen ser de los más altos en el mundo, pues el desgaste físico, el nivel de preparación y el riesgo que corren los jugadores es posiblemente el más grande dentro de la escena deportiva, sin embargo, Patrick Mahomes reventó el mercado de mariscal de campo y en general de los salarios que existen dentro de la liga.

Pues el número 15, justamente durante el 2020, firmó una extensión de contrato que pasaría a la historia como la más grande dentro de la NFL, pues el jugador aceptó una propuesta de 12 años por 503 millones de dólares.

3. No es la única estrella en su familia.

Jackson Mahomes es un popular creador de contenido en TikTok

Créditos: Especial

Puede que Patrick haya heredado todo el talento deportivo de su familia, sin embargo, su hermano, Jackson Mahomes heredó un gran carisma, el cual comparte en la plataforma de TikTok, en donde regularme crea contenido junto a su hermano mayor, quien de vez en cuando se toma un descanso del deporte y deja ver su lado humorístico en los videos de su hermano menor.

4. Tiene un enorme amor por la cátsup.

El aderezo favorito del deportista

Créditos: Especial

En 2018, Mahomes se convirtió en embajador de la marca Hunt’s Ketchup, esto parece algo raro dentro de mundo del deporte, pues usualmente los jugadores consiguen patrocinios de ropa o incluso perfumes o joyería, sin embargo, para el mariscal de campo esto fue un sueño, pues según él, desde que tiene memoria disfruta de la cátsup, siendo un aderezo que acompaña todas las comidas del atleta, desde los macarrones con queso hasta el pavo, algo realmente curioso.

5. El origen de su apodo.

"ShowTime" Mahomes

Créditos: Especial

Patrick es conocido por sus amigos y compañeros de equipo como "ShowTime", apodo que curiosamente fue asignado por su padre, debido a la increíble habilidad que tiene su hijo para brillar dentro de los momentos más críticos en el emparrillado, dando un show siempre que tiene la oportunidad de tocar el balón, sorprendiendo a sus aficionados, compañeros e incluso algunos rivales.

6. Hizo historia en los videojuegos.

Mahomes acaparó la portada del famoso videojuego

Créditos: Especial

Poco a poco Mahomes se ha ganado un lugar dentro de la eterna discusión que gira alrededor de "El Mariscal de campo más grande de todos los tiempos" el cual es un debate igual de longevo que la NFL, pues nombres como Aaron Rodgers, Tom Brady, Bret Favre y Joe Montana no dejan de sonar, sin embargo, el joven ya pasó a la historia, pues es el primer jugador de Los Jefes de Kansas City en aparecer en la portada del famoso videojuego "Madden".

7. El enorme corazón del número 15.

Patrick ha demostrado su amor por la comunidad

Créditos: Especial

El joven de 27 tiene el mundo a sus pies, pues a su corta edad es uno de los atletas mejor pagados a nivel mundial, además de ser una estrella que es reconocida a nivel mundial, sin embargo, Mahomes no ha dejado que la fama se le suba a la cabeza, todo lo contrario, pues Patrick ha demostrado que es todo un filántropo, pues fundó una organización sin fines de lucro llamada "15 and the Mahomies" la cual tiene un enfoque en la salud, el bienestar y la alfabetización en comunidades desatendidas en los Estados Unidos.

Sin duda Patrick es toda una estrella dentro y fuera de la cancha, demostrando en múltiples ocasiones que es una persona con buenos valores, además de un jugador fenomenal en la NFL, quien por tercera ocasión jugará el partido más importante de la temporada, muchos esperan que Mahomes se corone sobre las Águilas de Filadelfia, pero nada está escrito, tendremos que esperar hasta el domingo 12 de febrero.

