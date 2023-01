Es un duelo inédito: Chiefs vs Eagles

Los Chiefs de Kansas City vengaron ayer la derrota contra los Bengals de Cincinnati, durante el pasado juego de Campeonato en la Conferencia Americana, al derrotarlos ayer en esta misma instancia por pizarra de 23-20, en el estadio GEHA Field at Arrowhead Stadium.

Como participantes recurrentes en la disputa del título, sumaron su tercera aparición en las últimas

cuatro campañas.

Con el juego empatado 20-20 en el último cuarto, el QB Patrick Mahomes comandó una serie ofensiva que desencadenó en el gol de campo de la victoria. El pateador Harrison Butker concretó un intento de 45 yardas.

En el otro duelo, el receptor DeVonta Smith se estiró cuan largo es, y posteriormente Filadelfia anotó. Con una de las grandes atrapadas en la historia de la postemporada, que pudo ser decretada pase incompleto, pero no fue desafiada, los Eagles encaminaron su clasificación al SB LVII.

Con mucha autoridad y contundencia, Filadelfia se impuso 31-7 ante los 49rs de San Francisco, en la final de la Conferencia Nacional.

Los Eagles disputan el SB por segunda ocasión en seis temporadas, ante los Chiefs, en un juego inédito por cuarta edición en fila.

Desde 2020, Chiefs vs. 49ers inició una racha que ha prevalecido en la NFL, con cuatro encuentros entre equipos que nunca antes se midieron en el Super Domingo. Buccaneers vs. Chiefs (2021), Rams vs. Bengals (2022) y Chiefs vs. Eagles (2023) extendieron la mencionada tendencia.

Kansas City vs. Eagles disputan el trofeo Vince Lombardi, el próximo 12 de febrero, en Arizona, EU.

Números:

2 intercepciones sufrió el quarterback Joe Burrow.

12 victorias consecutivas sumaban los 49ers; 10 los Bengals.

1 título de Super Bowl registran los Eagles.

Bullets:

Un castigo de 15 yardas sentenció las opciones de los Bengals.

Christian McCaffrey consiguió el único TD de los 49ers.

Filadelfia y Kansas ganaron 14 juegos en el calendario regular.

