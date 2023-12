Robot de una fábrica de Tesla presuntamente "atacó" a un ingeniero

En un incidente que parece sacado de una película de ciencia ficción, un ingeniero de software de Tesla vivió una experiencia aterradora en la planta de fabricación de coches eléctricos en Austin, Texas. El profesional, dedicado a programar máquinas dedicadas a cortar piezas de aluminio para automóviles, se encontró de repente en una situación de peligro cuando uno de estos robots, que debía estar desactivado, lo “atacó”. Este suceso, ocurrido hace dos años, dejó al ingeniero con heridas serias después de ser prendido por unas garras metálicas.

La fábrica no ha estado exenta de controversias y accidentes laborales. Según datos presentados ante la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de Estados Unidos, casi uno de cada 21 trabajadores sufrió lesiones en el último año. Esta cifra es alarmante, especialmente al compararla con la media de la industria, donde la tasa de lesiones es de uno en 30. Los trabajadores han expresado preocupaciones sobre las prácticas de seguridad en la planta, según recogió el diario The New York Post.

¿Por qué el robot “atacó” al trabajador de Tesla?

Ese incidente salió a la luz porque varios testigos dieron su testimonio al medio estadounidense The Information dos robots se habían desactivados para que el ingeniero pudiera trabajar, pero uno más quedó activado por accidente y clavó sus garras metálicas en la espalda y el brazo, dejando un rastro de sangre por el suelo. Sin embargo, las heridas fueron leves y el sujeto no tuvo que ausentarse. Hasta el momento, Tesla no ha dado su versión del hecho.

La construcción de la planta de Tesla en Texas comenzó en 2020, impulsada por el CEO Elon Musk, y representa un ambicioso proyecto para la empresa. Con una inversión de hasta 10 mil millones de dólares, Tesla espera que esta instalación de 10 millones de pies cuadrados sea una pieza clave para alcanzar su objetivo de producir 20 millones de coches al año para 2030.

Elon Musk tiene planes de ampliarse

El pasado 22 de diciembre, Tesla lanzó oficialmente su nuevo proyecto de planta de baterías en Shanghái, la segunda con la que contará el fabricante norteamericano de vehículos eléctricos en la ciudad china, indicó la prensa oficial local. El proyecto había sido anunciado en abril, cuando el jefe de Tesla, el magnate Elon Musk, reveló un ambicioso plan para hacer crecer la empresa.

Los representantes de la compañía firmaron un documento para adquirir terrenos para la fábrica en las afueras de Shanghái, según la agencia estatal china Xinhua. El objetivo es que la planta fabrique al año 10 mil unidades de baterías Megapack. Se espera que la producción comience "en el cuarto trimestre" de 2024, según Xinhua.

