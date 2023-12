¿Cuál es el ambicioso plan de Elon Musk para colonizar Marte en tan solo 20 años?

El multimillonario Elon Musk ha hecho una sorprendente declaración que ha dejado sin palabras a sus millones de seguidores en redes sociales. Y es que el CEO de Tesla aseguró que la humanidad solo necesitaría 20 años para colonizar Marte y crear una ciudad habitable. El también dueño de X - antes Twitter - compartió los detalles de su ambicioso plan, con el que pretende conquistar en planeta rojo en un lapso no mayor a dos décadas.

Según lo dicho por Musk, él solo necesitaría enviar mil naves Starship - un súper cohete con el que el magnate pretende llevar a los humanos a Marte - cargadas con millones de toneladas de materiales de construcción. Sus declaraciones causaron asombro y un fuerte debate entre sus seguidores, ya que algunos especialistas comentaron que el planeta rojo no cuenta con las condiciones necesarias para albergar vida humana.

El CEO de Tesla aseguró que con sus súper cohetes podría construir una ciudad en Marte. Foto: @SpaceX.

¿Cuál es el plan de Elon Musk para crear una civilización en Marte?

Al ser cuestionado por sus retractores, el empresario comentó que un futuro muy cercano sus naves espaciales Starship serán capaces de realizar hasta tres viajes diarios, es decir harán más de mil vuelos al año. En este sentido, el multimillonario espera que sus súper cohetes puedan enviar los materiales necesarios para iniciar una colonización en Marte. No obstante, construir una ciudad en el planeta rojo no es una tarea sencilla, ya que un proyecto así implicaría gastos de billones de dólares.

Aunado a los altos costos de construir una ciudad, los especialistas advierten que no existen las condiciones adecuadas para que los humanos puedan vivir en Marte y actualmente no es posible que un ser humano viva en el planeta rojo. Seguidores de Elon Musk han apoyado su extravagante proyecto, mientras que cientos de personas lo criticaron por realizar proyecciones poco realistas.

El empresario fue víctima de burlas por sus comentarios. Foto: captura de pantalla.

¿Es posible vivir en Marte?

Un reciente estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, responde a la incógnita sobre la posible civilización de Marte y deja claro que el planeta rojo jamás estará preparado para albergar vida humana, por lo menos en miles de millones de años. De acuerdo con los especialistas, que participaron en la investigación, la razón primordial por lo que los humanos no pueden habitar en Marte es porque no hay agua suficiente.

Por si fuera poco, el estudio asegura que el planeta es muy pequeño para sustentar la vida en su superficie. La investigadora principal del estudio, Kun Wang, detalló - para la revista científica - que Marte es la mitad más pequeño que la Tierra y no puede retener grandes cantidades de agua. Por estos motivos, los científicos lo han descartado como una alternativa para ser colonizado.