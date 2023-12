Mañanitas a la Virgen Guadalupe 2023 EN VIVO: hora en que le cantan este 12 de diciembre

A la medianoche de este 12 de diciembre, miles de mexicanos se reúnen en iglesias católicas o en capillas para cantarle las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Algunas televisoras nacionales tienen la tradición de congregar a los mejores cantantes para que le canten a “La morenita” desde la Basílica de Guadalupe.

Si no puedes asistir a algún templo y quieres demostrar tu fe católica, no te preocupes, puedes sintonizar en vivo las Mañanitas desde la comodidad de tu casa para que no te pierdas este emotivo momento y además podrás ver a tus artistas favoritos.

La transmisión comenzará antes de la media noche | Foto: Instagram @televisa

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe de Televisa

Televisa convocó a algunos artistas para que le canten a la Virgen en su cumpleaños. Entre los famosos que desbordarán talento en el Tepeyac están Lucero, Gala Montes, Daniela Romo, Mariana Seoane, Alexander Acha, María Victoria, Jimena Ramos y Sherlyn, quienes deleitarán con su talento y carisma al cantarle a la Guadalupana.

La transmisión se realizará en punto de las 11 de la noche, y podrás verla al sintonizar el Canal de las estrellas +2 o a través de la plataforma Vix, así como por televisión de paga.

Lucero será una de las grandes invitadas| Foto: Instagram @televisa

A partir de las 23:00 horas comenzará el especial musical y a la media noche serán las Mañanitas. Posteriormente se llevará a cabo una misa solemne. Este programa estará conducido por Julieta Lujambio.

¿Dónde y a qué hora ver las mañanitas a la Virgen de TV Azteca?

Por su parte, la televisora del Ajusco también celebrará sus mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Hasta ahora solo han confirmado a dos grandes artistas para entonar la canción de cumpleaños a la madre de Jesús, se trata de Itatí Cantoral y Rocío Banquells.

Itatí Cantoral volverá a deleitar con su talento desde el Tepeyac | Foto: Instagram @tvazteca

Las mañanitas a la Virgen comenzarán a las 11 de la noche a través del canal +1 o por ADN 40, también puedes ver la transmisión en vivo a través de su sitio web. El programa de TV Azteca será conducido por Sergio Sepúlveda, Luz Elena González, el padre José de Jesús, Alex Sirvent y Uriel Estrada.

Aquí puedes ver EN VIVO las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe