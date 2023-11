Vivimos engañados: luces intermitentes y cómo no usarlas en tu auto en la CDMX

Una de las creencias que más se ha difundido como una tradición entre los conductores es que prender las luces intermitentes de sus automóviles o motocicletas es suficiente como para indicar que se quedarán estacionados en un lugar. No obstante, esta conducta no solamente es errónea, sino que se usa para violar el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, muchas veces sin saberlo.

Pese a que son una herramienta que puede salvar a las personas de una colisión o un accidente, es vital para los ciudadanos aprender a usarlas para así tener un mejor aprovechamiento del espacio público. Incluso, el usarlas bien permite conocer cuando alguien se encuentra en una situación precaria y necesita ayuda o incluso guardar la precaución necesaria para evitar poner a un niño en riesgo.

¿Qué son las luces intermitentes?

Estos dispositivos se encuentran ubicados en la parte trasera y la parte delantera de los automóviles, su principal característica es que los vehículos sean visibles a los demás para evitar cualquier tipo de colisión. Aunque se encuentran cerca de este elemento de los automotores, las luces direccionales son diferentes, debido a que estas únicamente se usan para indicar que se dará una vuelta sobre la vialidad.

¿Cuándo se deben usar las luces intermitentes en casos de emergencia?

Según lo que indica el Artículo 37, estos dispositivos se pueden usar para marcar que alguien pasa por una emergencia; no obstante, no basta con detenerse y con prender las luces, debido a que además se deben poner señalizaciones especiales. El apartado del Reglamento de Tránsito textual dice lo siguiente:

"Colocar dispositivos de advertencia cuando por caso fortuito o de fuerza mayor se detenga en vías primarias. Si la vía es de doble sentido, los dispositivos de advertencia se colocarán 20 metros atrás del vehículo y 20 metros adelante en el carril opuesto".

¿Cómo no usar las luces intermitentes de carro y moto en la CDMX?

Es decir, no se contempla en la norma situaciones premeditadas por el conductor o que tengan como único fin su comodidad. Para el ascenso y descenso de pasajeros no se marca como obligatorio el uso de estos dispositivos, aunque se considera una cortesía con los demás usuarios. Las situaciones que no están cubiertas para

Esperar a alguien afuera de un establecimiento o inmueble.

Realizar la descarga de material o enseres.

Estacionarse o detenerse sobre vías primarias (no importa que el conductor esté sobre el auto o que el motor esté encendido).

Estacionarse sobre vías ciclistas o carriles de transporte público confinados (sin importar que solamente sea una parte de la unidad o que el vehículo esté descompuesto).

Detenerse frente a bancos, rampas peatonales, cocheras, entradas o cualquier lugar en el que esté prohibido).

Colocarse en doble fila o batería en vialidades.

En vías de un solo carril.

Usar las intermitentes como direccionales, siempre se debe marcar el punto de giro exacto.

¿Para que sirven las intermitentes en los autobuses y combis escolares?

El artículo 24 de la norma pide a los conductores de unidades de transporte escolar que usen estos dispositivos de manera obligatoria cuando realicen el ascenso o descenso de pasajeros.

Incumplir con esta normativa les puede ocasionar una pena de 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y un punto a la licencia para conducir.

¿Para qué se usan las intermitentes en choques?

De a cuerdo con el Artículo 54 de la ley, en caso de que un conductor se vea inmerso en un accidente en el que se ocasionaron únicamente daños materiales deben quedarse en el sitio o en el lugar más próximo hasta que llegue algún agente de seguridad, no necesariamente de tránsito.

Después de esto se deben encender las luces intermitentes, colocar señales, conos o elementos que advierta a los demás conductores de la necesidad de desacelerar en el sitio. Tras esto se debe llamar a la empresa de seguros para llevar a cabo los demás trámites correspondientes.

¿Cómo se deben usar las luces intermitentes si hay lesiones o muertes?

Los conductores que ocasionen lesiones o la muerte a cualquier persona en la vía pública sobre sus autos, deberán detener la unidad, prestar atención al afectado y dar aviso a las autoridades para que tomen acciones ante el hecho, siempre y cuando sea humanamente posible.

Esto es parte del Artículo 55 del Reglamento de Tránsito, el cual también pide que los conductores de automóviles o motocicletas prendan las luces intermitentes si es posible, coloquen los dispositivos de visibilidad como conos, luces o estructuras reflejantes a 25 pasos del lugar y traten de poner a la víctima siempre y cuando haya algún tipo de peligro al que se pueda enfrentar tras el incidente. Al final se debe llamar a la aseguradora.

¿A quién le conviene que se usen las luces intermitentes conforme a la regla?

Seguir esta norma no solamente beneficia a los automovilistas, debido a que usarlas de manera correcta permite identificar riesgos importantes en la vialidad, así como necesidades especiales a la hora de circular.

Seguir el Reglamento de Tránsito y no bloquear las vialidades permite que haya un tránsito más fluido, menos accidentes y mayor facilidad para que la gente llegue a sus destinos sin riesgos.

Pese a que el uso indiscriminado de este recurso se ha hecho de forma tradicional en las calles del país, erradicar su mala implementación servirá para cambiar la forma en la que se mueven las cosas en el país.