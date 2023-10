Un automovilista intenta pasar a la "brava" sobre un bloqueo en Av. Bucareli, se queda sin placas y sancionado

Pese a que agentes de Tránsito de la Ciudad de México implementaron un cierre a la circulación a la altura de la Secretaría de Gobernación, un automovilista intentó pasarse por la fuerza este control y cuando su trayecto fue detenido, el hombre intentó excusarse diciendo que era funcionario público.

Una vez que se le hizo saber que esta no era una razón para evitar este tipo de cerco, y ante la presencia de los medios de comunicación que se encontraban cubriendo la manifestación, el sujeto cambió la versión de los hechos al decir que no se había percatado de que no había paso.

El policía Omar Machuca dio a conocer el motivo de la sanción en contra del automovilista. FOTO: Javier Ruiz

Tenía placas de otro estado de la República

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, cualquier tipo de desvío de a la circulación realizado por un agente de la SSC CDMX facultado debe ser respetado por los conductores de este tipo de unidades, no hacerlo implica una sanción.

Omar Machuca, policía de Subsecretaría de Control de Tránsito dio a conocer que esta acción expuso la seguridad de los manifestantes y que estos operativos se realizan para salvaguardar la seguridad de los que pasan por el lugar, por lo que ningún servidor público o civil puede tratar de saltarse la norma.

"Es una sanción de 10 a 20 UMAS y su placa se le retira como garantía porque es una placa de otro estado".

El bloqueo de la Segob se encuentra en este punto de la CDMX

Alternativas viales

Se prevé que durante el día los manifestantes realicen diferentes acciones que afecten la vialidad, hasta que sean atendidos por la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para continuar las negociaciones a sus peticiones.

La circulación afectada se encuentra sobre la avenida Bucareli, desde el Paseo de la Reforma hasta la calle de Antenas, por lo que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomienda utilizar como alternativas las siguientes vialidades.

Calle Versalles.

Avenida Balderas.

Sigue leyendo:

VIDEO: ratero asalta con violencia a mujer con bebé en brazos en Iztacalco, los dejó en el piso

Ecatepec y Tecámac amanecen con bloqueos: manifestantes desquician el paso en la Vía Morelos y la México-Pachuca