VIDEO muestra la importancia de rebasar con precaución: motociclista salva la vida con increíble maniobra

Un motociclista circulaba sin contratiempos por la carretera Cuernavaca-Taxco, en la colonia Adolfo López Mateos, cuando un sujeto invadió su carril, poniendo en riesgo su vida, y mostrando la importancia del respeto al reglamento de tránsito, pues no se permite rebasar de la forma en que lo hizo el tráiler.

El video inicia desde una recta que más adelante se convierte en una curva. Se puede ver que solamente hay un carril para cada uno de los sentidos, por lo que es indispensable avanzar sin invadir el carril contiguo, pues podría suceder un grave accidente que no solamente involucre a un par de autos, debido a la gran cantidad de autos que avanzaban por el lugar.

Dicho video fue publicado y viralizado a través de las redes sociales. Crédito: Twitter

El camionero se pega a su derecha, pero termina impactando a la moto, cuyo conductor tuvo los reflejos necesarios para girar su manubrio a la izquierda y bajar la velocidad par ano perder el control del vehículo, y logró orillarse sin caer al piso a pesar del golpe; el camión también golpeó al auto de adelante que pretendía rebasar.

Dicho video fue publicado y viralizado a través de las redes sociales. El conductor de la moto fue el responsable de hacer la grabación con una cámara deportiva que suelen llevar los conductores en el casto, o en el manubrio de sus vehículos, y que sirven para documentar el viaje, pero también las causas de cualquier accidente.

El conductor de la moto fue el responsable de hacer la grabación con una cámara deportiva. Crédito: Twitter

¿Qué dice el reglamento de tránsito?

En este sentido, se habrían roto algunos artículos del Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Cuernavaca, Morelos, específicamente los que se nombran a continuación:

Capítulo VI de las normas generales de circulación, Artículo 22, para la circulación, se observarán las siguientes disposiciones; párrafo XI: La Circulación se hará precisamente en el sentido o dirección señalada y sobre las áreas expresamente marcadas; en ningún caso sobre las zonas de peatones, las isletas, camellones, banquetas o en sus marcas de aproximación ya estén pintadas o realzadas.

Es importante conocer el Reglamento de Tránsito de los estados que visitas. Crédito: Cuartoscuro

Párrafo XIII: Los vehículos que transiten en una vía de dos o más carriles en un mismo sentido, sólo podrán rebasar a otro vehículo si la maniobra se iniciara a una distancia de 100 metros antes de una intersección o cruce de camino;

Artículo 24, para rebasar se observará lo siguiente; párrafo II: En vías de dos carriles y doble circulación para rebasar a otro vehículo por la izquierda se observará lo siguiente; inciso b) Lo indicará con las luces direccionales o en su defecto con el brazo, lo adelantará por la izquierda a una distancia segura, debiendo incorporarse al carril de la derecha, tan pronto le sea posible y haya alcanzado una distancia suficiente para no obstruir la marcha del vehículo rebasado; inciso c) El conductor de un vehículo al que se intente adelantar por la izquierda deberá conservar su derecha y no aumentar la velocidad de su vehículo;

Párrafo VI: No deberá rebasar sin tomar precauciones y sin utilizar las señalizaciones correspondientes (direccionales, intermitentes, etc).

SIGUE LEYENDO:

Familia se accidenta tras volver de un velorio y mueren 7, cuatro de ellos menores de edad