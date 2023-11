Kiko Loureiro abandona Megadeth, ¿qué pasará con la banda ahora?

Kiko Loureiro dejó Megadeth luego de más de nueve años en una de las más grandes bandas de thrash metal en los Estados Unidos. A través de un comunicado dio a conocer que durante la gira de septiembre se vio obligado a dejar la banda por problemas familiares, y no sería muy diferente en 2024.

Aseguró que después de una profunda reflexión, además de platicarlo con el mero mero, Dave Mustaine, se llegó al acuerdo de extender su ausencia de la banda, pues no quiere ser un obstáculo más que un apoyo para el poder de las guitarras que tienen en vivo, pues la gira involucra a mucha más gente.

"Mis nueve años con Megadeth han sido un viaje increíble, lleno de innumerables momentos. Giras inolvidables, un premio Grammy por "Dystopia", una nominación al Grammy y varios elogios por "The Sick, The Dying, and The Dead" son sólo algunos de los aspectos más destacados. Es difícil expresar con palabras la magnitud de estas experiencias. Estoy seguro de que cualquier fanático del heavy metal puede apreciar lo increíble que es tocar y crear música en una banda con la que creciste y a la que escuchabas y compartir escenario con una leyenda de la guitarra como Dave Mustaine..."