¿León Larregui no canta? Tunden al vocalista de Zoé tras presentarse en el Corona Capital junto a Phoenix: VIDEO

El Corona Capital es uno de los festivales de música más esperados de cada año y este 2023 no fue la excepción con un magnífico cártel en el que destacaron los nombres de bandas internacionales; sin embargo, tras su primer día los que se robaron todos los reflectores fueron Phoenix, que además de dejar maravillados a sus fans, también fueron los causantes de una nueva polémica en la que se vio envuelto León Larregui.

Pues para consentir a sus fans y darle un toque distinto a sus presentaciones, hicieron que en el escenario los acompañara un mexicano, es decir, León Larregui. Aunque la emoción de los presentes en la primera noche del Corona Capital se hizo notoria entre gritos y aplausos una vez que el vocalista de Zoé salió al escenario, con el paso de los minutos y de las horas se desató toda una fuerte crítica contra el cantante.

Critican en redes a León Larregui por hacer playback en el concierto de Phoenix

A través de redes sociales como X, antes Twitter, Facebook o TikTok se han compartido distintos videos en los que se aprecia como en medio de su presentación, la banda francesa invitó al escenario al cantante de indie rock mexicano, pero lo que parecía ser un momento único y especial, terminó por ser desastroso. Y es que en redes sociales, los usuarios y sus propios fans lo han criticado tras haber hecho playback en el show y además de ir bajo los efectos de sustancias nocivas para la salud.

En las grabaciones que circulan en la red se ve al vocalista de la banda presentando a León Larregui subir al escenario para hacer el dúo más sorprendente de la noche, pero cuando el mexicano tomó el micrófono para continuar con el show, quedó al descubierto que no estaba cantando en vivo, sino que tenía una pista. Como era de esperarse, los fans presentes se dieron cuenta de este detalle, ya que contrastaba mucho con la voz de Thomas Mars.

Lo anterior no fue lo único que trajo la molestia de los fans, ya que después de la presentación en el Corona Capital 2023, en redes también se leyeron comentarios acusando al cantante de haber subido al escenario presuntamente borracho o drogado; cabe destacar que esta no es la primera vez que se le acusa de algo como esto. "No olvidar el oso que hizo León Larregui subiéndose a hacer playback todo pedo, no te merece, Phoenix".

Asimismo, los comentarios negativos en contra del vocalista de Zoé no se hicieron esperar e incluso los memes conquistaron las redes sociales, por quienes odiaron esta presentación que rápidamente se volvió viral.

"Oigan ayer vi a Leon Larregui en contra de mi voluntad", "viví el momento más surreal en el que León Larregui se subió a cantar" y "hablemos del cringe que nos dio ver al León Larregui drog*d0 en el escenario con Phoenix. Ni siquiera pudo hacer un playback decente" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

