Corona Capital 2023: ¿Cómo regresar del festival en Metro, Metrobús y Trolebús?

¡Esta todo listo para el arranque del Corona Capital 2023! artistas y bandas como Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds to Mars, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop, Boys, están próximos a subirse a los distintos escenarios. Sin embargo, cuando la serie de shows termine hay una gran incógnita ¿cómo regresar a casa?, es por eso que hoy te decimos las rutas de Metro, Metrobús y Trolebús que estarán dando servicio.

Este viernes 17 comienza el primer día de conciertos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, para después seguir el sábado 18 y el domingo 19 de noviembre. A partir de las 2:30 pm, el público podrá entrar y se tiene programado que las presentaciones de los artista principales terminen alrededor de la 1:00 am, por lo que es óptimo que aquellos que acudieran al Corona Capital, tomen en cuenta las diferentes rutas y opciones que hay para regresar a sus casas.

El Corona Capital terminará cada día alrededor de la 1 de la madrugada Foto: Especial

¿Cómo regresar del Corona Capital en trasporte público?

El festival se termina hasta altas horas de la noche, por lo que debes de considerar que hay medios de transporte público que ya no están abiertos a esas horas. Además, el gobierno de la Ciudad de México esta vez no implementará el programa de Regreso Seguro a Casa, iniciativa que se había realizado anteriormente junto a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la capital del país, por lo que la únicas opción son las demás unidades.

Metro

El Sistema de Transporte Colectivo Metro ofrecerá servicio hasta las 0:00 de la madrugada, por lo que opción es ir a la estación Ciudad Deportiva, de la línea 9 (café), la cual se encuentra cerca de la puerta 6 del Foro Sol.

Metrobús

En el caso del Metrobús lo mejor es salir por la puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez, que es la más cercana al festival; ya que tiene cerca las estaciones Iztacalco y UPIICSA, las cuales son parte de la la línea 2 (morada) que va de Tepalcates a Tacubaya. Al igual que el Metro, ofrece servicio hasta las 0:00 horas.

La línea 2 del Matrobús es la más cercana al Autódromo Foto: Cuartoscuro

Trolebús

Nuevamente en la puerta 6 del Foro Sol se encuentra una estación del Trolebús. La estación Ciudad Deportiva es parte de la línea 2 que va de Metro Chapultepec hasta CETRAM Pantitlán y da servicio hasta la 0:00.

Hasta el momento ninguno de los transportes antes mencionados ha informado en sus redes sociales si ampliará su horario de servicio por el festival Corona Capital, por lo que lo mejor es que salgas antes de las 0:00 si quieres alcanzar alguno de estos unidades para regresar a tu casa.